【給十九歲的我】控訴英華+張婉婷不尊重學生意願　受訪女生阿聆：忍耐已到臨界點

▲ 《給十九歲的我》受訪女生阿聆指母校英華女學校及導演張婉婷不尊重學生意願。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，《給十九歲的我》榮獲香港電影評論學會最佳電影，吸引不少觀眾入場觀賞。

不過，其中一位受訪女生阿聆最近向傳媒撰萬字長文表示，她在首次觀看影片後情緒大受影響，再三向母校英華女學校及導演張婉婷表明不同意將《給十九歲的我》以任何形式進行公開放映，有感學生意願不被尊重。

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▲ 《給十九歲的我》

阿聆感恐懼

《給十九歲的我》於2021年12月在英華首映，當時的阿聆首次觀看自己有份參與的紀錄片，卻令她恐懼並拒絕公開放映，且需要即時向校內的心理醫生求治，她引述心理醫生指其狀態不適合公映。

她不斷質問校方及導演：「到底他們想得到些甚麼呢？私人放映也放了，電影節要參展也參了。你們所宣稱的『教育意義』和認證團隊努力也都做到了，究竟要不惜犧牲我也要公開放映的目的是甚麼？」

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拒絕公映

阿聆對紀錄片放映的理解是影片只作校內放映或籌款用途，她一直不同意將紀錄片對外公映，認為校內放映和公映的本質相差太大，有感校方和團隊沒有考慮到她們的私隱，嚴重高估她對公開放映的接受程度。

一位同學成功退出

阿聆透露導演曾表示不想拍攝只要跟她說一聲便可以退出，但她指出多年來只有一位同學成功退出拍攝計劃，對方由中一哭到中五，哭到全級都知道她不願拍攝，但校方和拍攝團隊卻花了五年時間才讓對方退出計劃。

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決定公開事件

從去年6月至今，阿聆一直為應否公開事件而多番掙扎，「我想我之所以到現在才公開，是因為我的忍耐已到了臨界點。校方及導演的行為不斷地挑戰我的底線，我有迫於無奈，也有被強迫的讓步，但校方和導演在此事件上到底作出了甚麼讓步？」

她續說：「校內首映到現在整整一年時間，我其實只是不斷問校方和導演一個問題：是學生重要還是作品重要。他們從沒正面回答過。我本以為他們心裡其實清楚他們做的選擇之沉重，會盡量低調處理紀錄片事宜。但看到鋪天蓋地式的個人專訪，有關他們教育理念的報道，我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念，但背後卻如此不尊重學生意願。」

《給十九歲的我》於2月2日正式登上大銀幕，紀錄片所面對的不再只是英華校友和電影業界，而是各大公眾。她決定將自己的故事公開，並引用《給十九歲的我》片尾一句話作結：「做人要像圓規一樣，心要定，腳要走。」

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