【推廣香港】李家超率團訪沙特、阿聯酋　冀積極開拓香港與中東商機

▲ 李家超率團訪沙特、阿聯酋，冀積極開拓香港與中東商機。（資料圖片）

行政長官李家超昨日（4日）率團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋。他今日（5日）抵達後表示，未來一周將與當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士等會面，積極開拓香港與中東的商機。

李家超表示，中東地區是國家「一帶一路」倡議的重要節點，發展蓬勃，潛力無限。這次訪問代表着香港積極主動參與和推動「一帶一路」倡議的實踐。在未來一周，他將帶領特區代表團在沙特阿拉伯的利雅得和阿聯酋的阿布扎比及迪拜進行訪問，包括拜訪當地政府官員，與商界、財務、投資和專業人士等會面，參與研討會和其他推廣活動。代表團成員除了特區主要官員，亦包括30多位來自商界、專業服務界、金融服務界、創新科技界等的精英。他強調會「説好香港故事，積極開拓香港與中東的商機」。

李家超續指，政府未來工作其中一大目標是聚焦發展經濟， 向内地及海外全方位推廣香港。香港享有「背靠祖國 聯通世界」的獨特優勢，可以配合沙特阿拉伯的「2030年願景」和 阿聯酋的「We the UAE 2031」加強雙方的貿易、投資和文化聯繫。隨著兩國尋求加強投資能力，實現經濟多元化和推行智慧城市計劃，香港的金融服務、商業和專業服務以及科技初創企業可在中東地區找到龐大的機會。他又稱，與中東的政府官員和大型企業高層會面時，會鼓勵他們來香港設立辦公室，開拓業務，期望看到香港與中東地區之間有更廣泛、更深入的合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津