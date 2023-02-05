【刑事毀壞】「天堂鳥」成員咖啡店遭南亞漢破壞　警拘3人歸案揭有人指使

▲ 前「天堂鳥」成員咖啡店遭南亞漢破壞，警拘3人歸案揭有人指使。

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）新開咖啡店日前遭到多名南亞裔男子大肆破壞（詳情即看：【下一頁】），警方今日（5日）交代案情，指犯案人背後有人指使，現階段不排除有黑社會介入的可能性。

警方表示，在2月2日晚上約8時，3名非華裔男子手持鐵錘，突然進入大坑一間剛開業的餐廳，然後在店內大肆破壞。期間有一名匪徒懷疑見到店員手時電話拍照，就將其電話奪去。一行3人亦即逃離現場，並在附近登上賊車逃去無蹤。

警方調查後，在事發後翌日成功鎖定賊車最後的停泊位置，並進行埋伏，成功在2名賊人取車時將他們拘捕。警方其後進行深入調查後，亦成功將最後1名匪徒拘捕。

行動中，探員在犯人家中檢獲他們犯案時的衣着，所有被捕人已被通宵扣查，當中有2名被捕人將被暫控刑事毀壞。

警方相信，事件不涉及所謂的「收保護費」，但不會排除任何可能性。警方在調查中發現，被捕人士是接單進行破壞，亦相信背後有人指使，後續調查將揪出幕後人士，不排除有黑社會的可能性。

警方強調，會嚴肅看待，亦絕不會容忍社區內發生的暴力事件。根據《刑事罪案條例》，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。警方重申，無論是施展暴力人士，抑或是幕後主腦，警方必定會採取大力執法行動，並將他們繩之以法。

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記者：黃穎津