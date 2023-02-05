  • 18°C
香港時間 : 2023205日 (週日) 12:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑事毀壞】前「天堂鳥」成員咖啡店遭南亞漢破壞　警拘3人歸案揭有人指使

社會 11:17 2023/02/05

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

前「天堂鳥」成員咖啡店遭南亞漢破壞，警拘3人歸案揭有人指使。

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）新開咖啡店日前遭到多名南亞裔男子大肆破壞（詳情即看：【下一頁】），警方今日（5日）交代案情，指犯案人背後有人指使，現階段不排除有黑社會介入的可能性。

警方表示，在2月2日晚上約8時，3名非華裔男子手持鐵錘，突然進入大坑一間剛開業的餐廳，然後在店內大肆破壞。期間有一名匪徒懷疑見到店員手時電話拍照，就將其電話奪去。一行3人亦即逃離現場，並在附近登上賊車逃去無蹤。

警方調查後，在事發後翌日成功鎖定賊車最後的停泊位置，並進行埋伏，成功在2名賊人取車時將他們拘捕。警方其後進行深入調查後，亦成功將最後1名匪徒拘捕。

行動中，探員在犯人家中檢獲他們犯案時的衣着，所有被捕人已被通宵扣查，當中有2名被捕人將被暫控刑事毀壞。

警方相信，事件不涉及所謂的「收保護費」，但不會排除任何可能性。警方在調查中發現，被捕人士是接單進行破壞，亦相信背後有人指使，後續調查將揪出幕後人士，不排除有黑社會的可能性。

警方強調，會嚴肅看待，亦絕不會容忍社區內發生的暴力事件。根據《刑事罪案條例》，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。警方重申，無論是施展暴力人士，抑或是幕後主腦，警方必定會採取大力執法行動，並將他們繩之以法。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】年輕一代愈來愈早熟　醫生破解6大父母對HPV迷思

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【虐待動物】旺角樓上寵物店遺4貓其中1隻死亡　熱心男途人察覺貓隻徘徊窗邊揭發
12:22 2023/02/04
【虐待動物】旺角樓上寵物店遺4貓其中1隻死亡　熱心男途人察覺貓隻徘徊窗邊揭發
【最殘忍陷阱】4周內25隻受保護野生雀鳥誤中「老鼠膠」　嘉道理農場籲停用
17:20 2023/02/04
【最殘忍陷阱】4周內25隻受保護野生雀鳥誤中「老鼠膠」　嘉道理農場籲停用
【猴痘】40歲男子遊日後確診　生殖器官出紅疹
18:04 2023/02/04
【猴痘】40歲男子遊日後確診　生殖器官出紅疹
【交通意外】天水圍私家車失控撞壆2乘客遭拋出車　3人受傷送院搶救
今日 10:18
【交通意外】天水圍私家車失控撞壆2乘客遭拋出車　3人受傷送院搶救

你可能感興趣

【虐待動物】旺角樓上寵物店遺4貓其中1隻死亡　熱心男途人察覺貓隻徘徊窗邊揭發
12:22 2023/02/04
【虐待動物】旺角樓上寵物店遺4貓其中1隻死亡　熱心男途人察覺貓隻徘徊窗邊揭發
【最殘忍陷阱】4周內25隻受保護野生雀鳥誤中「老鼠膠」　嘉道理農場籲停用
17:20 2023/02/04
【最殘忍陷阱】4周內25隻受保護野生雀鳥誤中「老鼠膠」　嘉道理農場籲停用
【猴痘】40歲男子遊日後確診　生殖器官出紅疹
18:04 2023/02/04
【猴痘】40歲男子遊日後確診　生殖器官出紅疹
罪案 葉泓聲 黑社會 南亞 咖啡 大坑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【嫁入豪門】泰國變性人Poyd與富商男友訂婚　曾演《掃毒》與張家輝激吻
16:51 2023/02/04
【嫁入豪門】泰國變性人Poyd與富商男友訂婚　曾演《掃毒》與張家輝激吻
【痛風陷阱】30歲壯男長期食海鮮配1物　 關節變形腎功能衰退成60歲
13:58 2023/02/03
【痛風陷阱】30歲壯男長期食海鮮配1物　 關節變形腎功能衰退成60歲
鄧月平在家中被性騷擾　踢爆男藝人借醉搏懵非禮
11:08 2023/02/04
鄧月平在家中被性騷擾　踢爆男藝人借醉搏懵非禮