【發展棕地】政府將陸續收回200公頃棕地　今年起為5幅位於洪水橋、元朗土地招標

▲ 發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（5日）發表網誌，講解支援棕地作業者的措施，並預計由現時至2026年，政府將陸續進一步收回及清理200公頃棕地，冀可「金錢補償與協調服務並行」；另外，政府今年起會陸續為首批5幅位於洪水橋和元朗的有關土地進行招標，以推動多層現代產業大樓的發展。

甯漢豪表示，新界有約6成棕地因其露天運作模式和周圍環境及發展不協調等因素，將陸續發展為高密度房屋及其他用途。過去幾年，政府先後為發展項目收回及清理約30公頃棕地，當中涉及約400個受影響的業務經營者。就受政府發展清拆影響的業務經營者，甯漢豪表示，政府除了會向他們提供金錢補償，亦會主動在行政上提供多方面的支援，以更適切協助作業者。

地政總署助理署長趙莉莉表示，為了讓受影響作業者有足夠時間作出重置安排，地政總署會盡早及主動接觸受影響作業者，告知他們具體的遷出日期及政府提供協助的各個途徑，讓作業者可以按其需要及早作出準備。

如作業者擬在其他私人土地重置作業，該作業必須符合有關地點的規劃用途。作業者亦可能需要向城市規劃委員會及地政總署提交相關申請，並就其重置方案提交發展建議及相關技術評估報告書，例如是否與周邊的土地用途協調、重置地點的交通安排、環境紓緩措施等，當中可能牽涉多個政府部門的範疇。

趙莉莉補充，除私人土地外，地政總署亦致力物色更多適合的政府土地，專門讓受影響作業者參與短期租約的投標。過去兩年，地政總署已先後批出8幅約18,500平方米的用地，當中，已有部分位於古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區的受影響作業者成功租用這些土地，並已開始租約。另外3幅共約4,500平方米的用地亦已完成招標，並於今年2月內交付土地予中標者。

就作業者重置方案，發展局首席助理秘書長袁承業指出，發展局已加強督導和協調不同政府部門，為擬於私人土地重置的作業者提供規劃及地政上的意見。

發展局副局長林智文則表示，除了以上的措施，政府亦致力推動多層現代產業大樓的發展，協助受影響作業者以更高效的用地方式營運並且進行升級轉型。政府今年起會陸續為首批5幅位於洪水橋和元朗的有關土地進行招標，展望將來會在其他發展區規劃更多多層現代產業大樓用地。

甯漢豪補充，會與團隊會繼續透過多管齊下措施，在金錢補償以外，協助有意繼續經營的作業者，努力把以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向及措施落到實處，亦會加強個案處理的力度，為經營者提供適切協助。

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記者：吳穎嵛