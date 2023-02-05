【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件

▲ 英華現任校長關翰章和前校長李石玉如回應《給十九歲的我》受訪女生阿聆的控訴。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，《給十九歲的我》榮獲香港電影評論學會最佳電影，吸引不少觀眾入場觀賞。

不過《給十九歲的我》其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映，英華現任校長關翰章和前校長李石玉如向傳媒回應事件。

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關校長回應

現任校長關翰章表示：「我們感覺上有點愕然，有點奇怪。因為我們和一眾女生之前有一些慶功活動，一起吃飯塵祝紀錄片的誕生。」他指那十年拍攝期內沒有同學或家長向校方作出投訴，而校方亦需要平衡很多方面、很多人。

他認為：「學生由第一次正式看過全片到公演有接近十四個月時間，諮詢過校董會和法律意見，亦聯絡過專業輔導人士。」

他承認之前有一位張婉婷導演跟了十年的同學，因向他們表達不願意，最後電影內亦沒有任何她的片段。他於後來亦發現有些同學對電影公映有保留

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石校長回應

至於前校長李石玉如則表示近來才得悉有關拍攝手法或不尊重的投訴，「只是我們真的不知道。」她稱會馬上著手處理事件，且除了考慮保護學生外，亦考慮到需要守信用、守承諾，當中有很大的掙扎。

她又謂：「若有不願意的同學能早點提出，好像其他同學般，她能退出，但可惜錯過了時機。」

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