【派機票】機管局：數量要夠震撼性才達宣傳效果　料年尾可恢復8成機場客量

▲ 機管局行政總監林天福（林宇翔攝）

政府日前於「你好，香港！」的啟動禮上宣布，機場管理局向全球旅客派發50萬張機票。機管局行政總監林天福今早（5日）出席電台節目時表示，必須要震撼性的機票數量才能吸引國際媒體的關注，達到宣傳效果。

林天福指，3年前疫情初始時，航空公司面對很大的現金流問題，並向政府和機管局求救。當局經商討後，決定先向航空公司支付現金，再購買機票，待疫情過後才用機票吸引旅客。他又稱，疫情後全世界都搶旅客，認為機票數量要夠大才可以吸引國際媒體的關注，最終當局向航空公司購買超過70萬機票，形容航空公司為「半賣半送」。

亞洲區旅客獲送贈的機票佔七成多，林天福表示，不同國家來往香港的機票價錢不一，亦必須為航空公司有航線的地方，雖然難預測各個地方的復蘇速度，但當局認為最公平的做法為參考疫情前整體本港旅客的分布。他又稱，不同地方有各自法例，不會限制航空公司派發機票的方式。

林天福表示，3年疫情期間最差只有每日幾百人次，反觀疫情前最高可達每日20萬人次；現時機場客量每日大約7至8萬人次旅客，只恢復至疫情前約4成。參考英國和新加波的復蘇軌跡，林天福估計今年12月機場客量可恢復至每日16萬人次旅客，約疫情前的8成，旅客數量則需18個月至2年時間才回到疫情前水平，並認為與全球經濟放緩有一定程度的關係。

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記者：李芷玲