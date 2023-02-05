【癌症殺手】癌末媽媽僅剩3日光陰 坦然面對死亡：請穿得漂亮出席葬禮

泰國一名媽媽被確診患癌症末期，但她坦然面對死亡，稱醫生表示，她只剩下最後3天光陰，肝臟已經停止工作，但她希望，大家來參加丈夫為其準備的葬禮，都穿得漂亮帥氣，不要因為她去了另一個星球而傷心。

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綜合外媒報道，該名女子育有1名女兒，她日前在fb分享，

今天我要告訴大家一個好消息，剛剛醫生打電話告訴我，再過3天，我就會去新的星球了，周二時，我的肝臟就已經停止工作了。

她稱，丈夫將為她準備葬禮，希望大家來參加葬禮時，都要穿得清新亮麗、五彩繽紛，看到大家都開開心心，不要因為她去了另一個星球重新開始而傷心，

葬禮當天，我希望每個人都能快快樂樂的，生活就應該充滿幸福和歡樂，一直以來我有家人和好朋友照顧我，已經沒有什麼遺憾的事了，我從心底里感謝大家對我的喜愛和關心，活著的每時每刻，我都覺得好幸福，並且已經盡可能將所有事做到最好，我不後悔將去下一個星球繼續旅行。

她同時感謝其媽媽給予我生命，還有丈夫和我女兒一直照顧，

之後女兒將會長的比我這個媽媽漂亮，希望大家都能夠照顧好自己的身體，別忘了來參加我的葬禮。

貼文引起大批網民熱議，紛紛留言，為她的堅強歡呼，祝福她順利去往新星球。

責任編輯：王明芳