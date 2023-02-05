【有愛父女】港爸攜囡囡迪士尼睇煙花　全程用手抱無擋他人視線獲激讚

▲ 港爸攜囡囡迪士尼睇煙花，全程用手抱無擋他人視線獲激讚。

不少家長會帶小朋友到迪士尼樂園感受夢幻氣氛，而迪士尼夜間的煙花匯演亦吸引不少粉絲駐足觀賞。日前，一名港爸帶女兒到迪士尼看煙花，全程用手抱住女兒，沒有以「騎膊馬」的方式阻擋他人視線，有愛畫面獲網民激讚。

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一位網民在「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發布貼文，曬出一張父女一同在迪士尼看煙花的照片。畫面中的爸爸正用手抱著女兒，頭貼頭一起看城堡上空的煙花。樓主表示，當日園內遊客很多，這位爸爸由煙花匯演未開始時就已經抱著女兒等候，直到觀賞完演出仍抱住。

樓主更稱在演出途中，已經看得出爸爸雙手很累，但仍堅持到最後，令樓主感動直言：「真心覺得呢位係個好爸爸，完全感受到佢有幾錫個女！」，還表示佩服這樣肯為子女付出勞力的父母。

網民激讚：好爸爸！

唯美一幕經網絡瘋傳，網民紛紛讚賞爸爸的有愛行為。有人指出，爸爸抱女兒的姿勢實際上非常累，能堅持完半小時的演出時間非常不易，完全感受到父愛滿瀉。更有人說，爸爸維持與女兒頭貼頭的高度看煙花，而不用「騎膊馬」方式，令後方觀眾不被遮擋，非常值得稱讚。

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責任編輯：羅嘉欣