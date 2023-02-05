【女性健康】女子與男友親熱下體傳怪味　翌日肚痛排出一物：在體內1個多月

▲ 女子與男友親熱下體傳怪味，翌日肚痛竟排出一物。

女性使用衛生用品時，切記定時更換。近日有台灣女生在網上討論區發文，指早前與男友親熱時，發現自己的私處傳出怪味，翌日起床後，她感到肚痛，直奔廁所，未料下體竟掉出一大塊異物，她細看才發現是衛生棉條，讓她大感震驚。

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該名女網民於Dcard討論區以「衛生棉條在我身體裡一個多月」為題發文，指平時習慣穿丁字褲，因此月經期間會使用衛生棉條，睡覺時則用安睡褲。不過，她發現最近月經量變少，經期亦由以往的7天縮短至3天，拔出來的棉條相當乾淨，沒有異味和奇怪的分泌物。由於她早晚都有工作，未能抽出時間看醫生，加上沒什麼異樣，便不以為意。

經期結束後幾天，她晚上跟男友親熱時，突然發現嗅到一陣「很奇怪而且不是發炎的味道」，更非常濃烈，於是一心打算翌日求診婦產科。

未料她翌日起床後，起床後肚子一陣絞痛，去廁所蹲馬桶時，「突然感覺有什麼東西要從奇怪的地方掉下來，而且非常一大塊」，她轉頭看馬桶，發現是一條像棉花的東西，她用夾子夾起來看，才發現是因水膨脹而且發白的棉條，讓她十分崩潰。

我要發瘋了，如果正常推算，它已經在我身體裡待了1個多月…….重點我上網查，國外有沒有換棉條然後發炎休克死掉的新聞，所以我應該要算運氣好嗎？

帖文引起熱議，不少網民都直呼「誇張」，又紛紛留言，「沒感覺嗎」、「所以我打死不用棉條 就是怕自己忘記」、「還是用衛生棉保險點」、「我記得棉條拿忘記會金黃色葡萄球菌感染」。

事主其後回覆網民，估計「可能直接睡著太累，然後就忘記了，起床洗澡直接重塞」，所幸檢查後，沒有發炎和其他任何問題。

衛生用品要勤換

婦產科醫生莫漪薇曾接受TOPick訪問時表示，因衛生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌：

陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衛生巾放置體外使用，風險較衛生棉條低。

但她提醒，無論使用衛生棉條與衛生巾也要勤加替換，每2至3小時就要換一次，以保持陰道乾爽。若於游泳時使用，活動後更應立即更換。

甚麼人不能使用衛生棉條？莫醫生說，不建議自理能力較低的人士使用，以免忘記替換，令棉條放置體內的時間過長，增加患TSS的風險。

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責任編輯：羅嘉欣