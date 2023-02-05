【香港小姐】許子萱連環缺席活動被指不盡責　傳應屆港姐亞軍跟TVB解約

▲ 傳應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）與TVB解約。

應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）自當選後一直以港姐身份參與大小慈善活動或TVB大騷，不過近期被不少網民發現多次缺席TVB公開活動，現身的港姐代表僅得冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，而許子萱卻頻頻不見影，令網民質疑她不盡責。

【香港小姐】許子萱當選後「失蹤」屢缺席大台活動 網民質疑沒有履行港姐責任

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失蹤港姐

許子萱缺席多個公開活動，同屆對手兼冠軍林鈺洧曾為對方解釋指許子萱因外遊而未能出席活動，不過有許子萱的好友向媒體爆料指她正忙於寫第二本自傳，因而已跟TVB請假。

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回應Haters

不過很多網民都認為參選港姐的許子萱應該在當選後履行港姐責任，並有網民在其IG上留言批評她，許子萱回應Haters：「這裏不歡迎黑粉，不喜歡的可以滾哦！」

與TVB解約

不過有消息指許子萱是因為未能承受娛樂圈的壓力而需要外遊減壓，並正跟TVB洽談解除港姐合約，而TVB開出的條件是她可以缺席活動，惟必須出席新一屆港姐加冕，以免當年港姐冠軍張舒雅缺席加冕一事重演，令港姐形象受損。

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