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【兩性關係】港男買機票製造驚喜 意外揭穿女友多年秘密難受：驚家人無法接受

親子 15:02 2023/02/05

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

情侶間不時會給另一半驚喜，一名港男近日在網上分享，稱打算偷偷買機票帶女朋友去旅行製造驚喜，豈料見到女朋友護照時，驚悉女友竟隱藏一個多年秘密，令他頓感難受，且擔憂家人知道後無法接受，引起網民熱議。

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該名港男近日在Dcard以「突然發現以為同年嘅女友係中女」分享自身經歷，稱原本打算偷偷訂機票帶女友去旅行，豈料見到護照，驚悉女友竟比自己年長10年。

港男稱，自己一直以為女友和自己一樣，畢業後出來工作數年，直言女友個性成熟，以為是她太細個出社會工作而養成。而且女友外表完全看不出有歲月痕跡，

因為我知佢定期會去做facial，我諗應該係靠醫美？

該名港男稱，自己獲悉真相後，雖然不是介意對方年紀太大，但被人欺騙亦感到難受，而且最怕家人不能接受，

同埋現實啲諗，如果想同佢結婚，依家就要準備？高齡產婦都係要擔心嘅issue。

帖文一出引起網民熱議，有網民稱，戀愛無分年齡界限，喜歡就應該繼續下去；但也有網民稱，女友除隱瞞真實年齡外，可能還會有其他事情隱瞞，情侶間應坦誠相待。

責任編輯：王明芳

家庭關係 拍拖 網絡熱話 兩性關係

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