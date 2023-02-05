【簡約公屋】何永賢重申啟德CBD2願景不變　用地2加5年後將交還發展局

▲ 何永賢重申啟德CBD2的願景不變，用地2加5年後將交還發展局。（Facebook 何永賢 Winnie Ho）

簡約公屋於啟德世運道的選址爭議持續。房屋局局長何永賢今日（5日）與議員會面時重申，啟德CBD2的發展定位沒有改變，世運道選址在5年使用期屆滿後將交還發展局作長遠商業發展用途。

何永賢今日與立法會議員楊永杰及3名啟德選區的區議員會面，就有關簡約公屋啟德世運道選址、社區配套等方面進行討論。議員在會上亦有反映意見，包括幼兒相關的設施等。何永賢稱，會持續聆聽社區需要，盡量做到與社區互利共贏。

她又表示，議員清楚簡約公屋的發展方向後，都支持簡約公屋幫助基層市民的社會價值，並指啟德居民不反對簡約公屋政策，但強調讓居民對啟德的未來發展有信心很重要。

何永賢重申，CBD2的願景不變，用地2加5年後將交還發展局，而借用土地未發展的短期空檔建簡約公屋，既能幫助有需要的基層市民脫困，也能讓這片本來用於停車、貯存的用地發揮更大功能及價值，絕對能與大家一起將啟德社區扶助基層市民寫成暖心的香港故事。

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記者：黃穎津