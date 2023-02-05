【給十九歲的我】「被通知」成為電影一部分　本地單車運動員李慧詩：氣在心頭

▲ 本地單車運動員李慧詩發文談及出現於《給十九歲的我》。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，《給十九歲的我》榮獲香港電影評論學會最佳電影，吸引不少觀眾入場觀賞。

不過《給十九歲的我》其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映，引起全城討論。

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於《給十九歲的我》亦有出現的本地著名運動員李慧詩發長文，談及自己「被通知」成為紀錄片一部分。

李慧詩於IG寫道：

氣在心頭。

不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。

今年年初，有粉絲Inbox 我，電影《給》有我的份兒，我初時沒有放在心裏，以為只是對白加入我的名字。後來，愈來愈多看過這部電影的觀眾告訴我，電影的內容不止於對白，是一段訪問，當時並未知道那是甚麼片段，但擔心他們會斷章取義，便致電給體院同事，問問該如何處理這件事。



體院同事後來在網上找到該片段。

那是在2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷女士。事隔多年，我當然不太記得當時的情況，只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧﹗



公司同事說可能是我忘記了張女士曾說過的話，可能她會得到我的同意將訪問用作紀錄片，甚至放上電影公映。是我忘了？我的記性不太好，這段時間，我不斷問自己，是我忘記了？平時我都很謹慎，希望向我的贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝。我質問自己，我忘了嗎？每個月都有訪問，我真的忘記這次訪問的用途嗎?



由優先場想到現在，我都難以用「忘記」去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。

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她續說：

我是「被通知」成為電影的一部分。

每一天都有看過《給》的人問：「你看了沒有？」有 Fans 問我會否轉型拍電影，我一頭無緒。作為運動員，遇上這些事都會找體院PR幫忙，就如學生有事會找老師一樣，但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。



沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先「知會」一聲以尊重當事人的「程序」都省去呢？



我只是佔電影片段十來秒，是「紀錄片」中最「不知所為」的一員，我為甚麼會在電影中「存在」相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。



謝謝。