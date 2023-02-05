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【給十九歲的我】李慧詩控訴張婉婷不尊重　fb發文：「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」

社會 15:49 2023/02/05

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李慧詩facebook截圖

歷時十年製作、由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，紀錄了六名英華女校學生的成長故事，月初上映後好評如潮，更拿下香港電影評論學會大獎的最佳電影。惟單車運動員李慧詩今日（5日）在社交平台撰文控訴張婉婷不尊重其，並表示「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。

李慧詩指，事隔多年，她已不太記得2016年1月在日本亞洲場地單車錦標賽後，接受張婉婷訪問時的情況，只記得當時張婉婷發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。由於張婉婷不是平時訪問她的記者，她以為該「記者」沒有經驗，又指一般都會同意進行賽後訪問。

最終訪問片段被放上了大銀幕，李慧詩強調：「我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」指自己是「被通知」成為電影的一部分。

由於香港沒有肖像權，該片段由張婉婷所擁有，她將其放上螢幕並沒有犯法。但李慧詩質疑：「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」

李慧詩在文末強調「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」，又懇請她的朋友、社交平台追蹤者、大學講師和同學們不用再追問她所有有關《給十九歲的我》的情節。

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記者：吳穎嵛

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