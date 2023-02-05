【財爺網誌】陳茂波：經濟恢復有過程　要穩固復甦勢頭警惕風險

▲ 陳茂波表示，本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍充滿挑戰和不確定性。（資料圖片）

財政司司長陳茂波預期，全面通關後，可為本港經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛，惟盡管本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍充滿挑戰和不確定性，「經濟復甦也有過程。」強調要努力鞏固得來不易的良好勢頭，並警惕風險、穩步前行。惟有創造穩定和有利向好發展的經濟環境、加上便利營商的政策措施，才能最大程度讓香港的經濟更好恢復。

陳茂波在網誌中提到，最近的經濟數據提示，本港仍要保持警惕、謹慎而為。舉例指，去年12月香港的商品出口貨值按年大跌28.9%，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第八個月下跌。2022年全年計，商品出口貨值累計下跌8.6%。零售銷售貨值去年12月雖然轉跌回升1.1%，惟去年全年仍跌0.9%。

肯定過去消費券的正面作用

但他說，只要努力不懈、在轉變中細心尋找新機遇，我們仍然能穩住現在、開拓未來。舉例指過去兩年政府派消費券既穩住了疫情下脆弱的消費和企業信心，也穩住了本地的經濟和就業，同時推動了電子支付及網上銷售的發展，在逆境下為企業開闢了新的增長空間。

盼各界讓簡約公屋計劃盡快開展

另外，陳茂波亦在網誌中提到近來備受爭議的簡約公屋。他解釋簡約公屋原意，是想在較短時間，為居住環境惡劣的市民提供選項，強調簡約公屋非長期措施。他指，政府正積極回應社會對項目的不同關注，形容溝通是持續過程，希望社會各界在提出意見和關注的同時，也本著「親望親好、鄰望鄰好」、互相關心、互相幫助的精神，讓計劃盡快開展。

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責任編輯：關景騰