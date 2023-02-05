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【不負責任】預訂日本餐廳13份河豚料理　無品男放飛機被捕辯稱：忘記取消

食用安全 16:57 2023/02/05

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無品男預訂日本餐廳13份河豚料理卻放飛機！被捕後辯稱：忘記取消。

預約了餐廳記得準時出席。日前，一名日本男子向一間高級料理餐廳預訂了13人份量的河豚料理，結果沒有按約定出席，最終遭警方逮捕，還辯稱「只是忘記取消預訂」。

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綜合日本媒體報導，日本京都一名男子在2021年，透過電話預訂京都祇園一間高級料理餐廳，表示要訂13人份的河豚料理套餐；該套餐一人份價值1.3萬日圓（約港幣$778）。男子還聲稱，因沒有其他餐廳接受自己要求，只好拜託這間餐廳幫忙料理。

結果，店家按要求準備好巨大份量料理後，男子卻並未按約定出現，餐廳亦未能聯絡到他。最後，店家決定報警求助。直至近日，當地警方以「偽計業務妨害」的嫌疑拘捕了涉事男子，指他以欺騙手段妨礙業務。而男子被捕後否認嫌疑，並辯稱當時純粹忘記取消預訂。

有網民評論事件屬惡作劇。畢竟，男子已要求店家準備13人份的河豚料理套餐，不可能輕易忘記，辯解非常不合理，因此很可能是惡意預約。

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責任編輯：羅嘉欣

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