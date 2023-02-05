【陳柏宇演唱會】Jason忘記拉褲鍊未感尷尬　全場大合唱《永久保存》

《陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》在昨晚（2月4日）假香港亞洲博覽館Arena舉行，陳柏宇（Jason）聯同40人大樂團組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」這期間限定組合，而樂迷亦為Jason帶來驚喜，全場大合唱，也令他份外感動。

Jason一開Show便駕駛著小型電動車駛入場館，然後自觀眾入口登場，與樂迷零距離擊掌進場，他自己也笑言彷如拳手一樣，十分有型。

接著，他便一口氣唱出《Mr Adult》、《上集大結局 + La La La Love Song》、《I Miss You》及《後排慶功宴》，以輕快的樂章為樂迷熱身。

與樂迷零距離接觸

不過唱罷即指已一次過用了所有的力，並說：「Un兩下已經係跳舞一樣，好攰！」不過他未有停下來，繼續唱出《夭心夭肺》及新歌《一人傍晚藝術館》以饗樂迷。

然後曲風一轉，Jason以抒情的《Imginary Love》緊接盪氣迴腸的《原諒我怕黑》、《最佳努力獎》、《拖》等作品，令人聽出耳油。

而樂迷的熱情，叫Jason在唱《有我》和《有天》時，也忍不住要走到台下與樂迷作零距離接觸，Jason甚至緊握著樂迷的手唱歌，教在旁的Fans尖叫的同時，幸運粉絲也完全陷入如痴如醉的狀態。接著Novel Fergus特別現身與Jason合唱《墜落》，又讓現場氣氛瞬間變得熾熱。

Jason「火車未到站」

隨後，Jason再連番唱出早前樂迷票選的10大作品，包括《逸後》、《尊嚴》、《車匙》和《沒有你，我甚麼都不是》，向來對Fans的愛錫鮮有宣之於口的Jason，也在台上衷心的感謝Fans們多年來的支持。

接著Encore部份，Jason換過衫後再度出場，唱出《你瞞我瞞》The First Take版後，在演繹《閱後即焚》時，有Fans發現他未有拉褲鍊，於是便提醒他。

可是，Jason以為Fans想他走近，踎下來聽到後才知「出事」，即傻笑拉褲鍊，若無其事繼續唱歌，之後更笑言：「忘記是異能呀，我有超能力呀！」全場即爆笑，Jason也迅即化解了尷尬場面。

全場合唱《永久保存》

在整個演唱會中，Jason演唱的每一首歌都為樂迷帶來驚喜，不過Fans也偷偷與工作人員為Jason炮製驚喜。

在唱過《認真如初》後，全場觀眾高舉起手幅，並一起大合唱《永久保存》，全不知情的Jason轉身望向觀眾席時，見到震撼的畫面，也嚇得目定口呆，然後便露出既可愛又感動的表情。

而Jason也因此備受感動，在唱過《別來無恙》及《霸氣情歌》後，也自動波再Encore清唱《一千種戀愛》、《親愛的仇人》及《拍一半拖》，演唱會也圓滿結束。

Jason囡囡快將出世

Jason事後表示，今次演唱會雖然只開一場，但在亞博開show是一次難忘的體驗，跟管弦樂合作亦好好玩。提到冇拉褲鍊一事，Jason道：「我係長期唔記得拉褲鍊，今次應該係換衫攝衫解開咗，都慣晒，一啲都唔尷尬！」

而Fans為他所炮製的驚喜，Jason坦言：「好Surprise，當時腦海裡面閃過，覺得佢哋好有心，覺得係要回饋佢哋！」

即將再做老豆的Jason，表示完Show仍要繼續開工；面對囡囡快要出世，他表示不太緊張，並說：「我好鍾意熱鬧，就算好忙好攰時，見到Abi向我俾愛心，係真係好開心，所以幾忙幾辛苦都值得！」

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