【給十九歲的我】阿聆稱無簽同意書校方仍公開放映　大律師解釋法律原則

▲ 給十九歲的我劇照（給十九歲的我ｆｂ）

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，吸引不少觀眾入場觀賞。不過，受訪女生阿聆最近接受向傳媒撰文，表明不同意將《給十九歲的我》以任何形式進行公開放映，認為學生意願不被尊重。

事件其中一個爭議點，是校方要求6名參與拍攝的家長，簽署校方同意書。阿聆向傳媒示，簽了就等親自授權校方進行對外包場放映和參與電影節。她直至現在亦沒有簽署此文件，而其他五位主角已簽署。但同意書在半年後被校方，導演和監製以一份我父母於2012年簽署的通告徹底推翻。

翻查阿聆向傳媒提供的同意書內容，同事書所述如下：

就本人（按參與者家長）先前同意女兒（按參與者）參與英華女學校攝製紀錄片一事。本人明白及同意攝製隊於女兒在校期間，（即2011—2016向學年）攝錄在校內及校外（包括家庭）各方面的生活情況，及進行訪問，並經本人家中成員同意下向家庭成員，進行訪問及攝錄。本人明白及同意攝錄隊有絕對創作及剪接自主權。 本人明白紀錄片之版權屬英華女學校所有，並同意英華女學校可按需要以任何現有或將來發明之方式，在本港或香港以外其他地方使用在同意書下所製成的紀錄片。其衍生或產生的產品或其任何部分，用作出版、放映、廣播、公開展示或分發之用途。 本人絕對允許英華女學校，進行上述活動，日後如紀錄片計劃有任何經濟效益，本人明白收益將全數撥入英華女學校重建基金。

大陸師陸偉雄向TOPick表示，是否可以公開播映，要視乎2012年簽署的通告的內容。他表示，理論上由於女生拍攝當初，未足夠法定年齡作簽署，2012年簽署的通告具有約束力。不過他表示，除非通告中有列明條款，於一段時間內有效，否則家長及女生理論上有可以撤回的權力。

至於阿聆沒有簽署同意書，但紀錄片仍獲公開放映。陸偉雄表示，嚴格而言一定需得到同意，「如果有10個人，只有9個同意，播出來都唔啱」。他表示，如果有人反對電影播出，電影公司或需要考慮剪走該部分。

陸偉雄亦指，由於紀錄片已播出，如女事主向私隱專員公署投訴，作用已不大。如果真的反對，可以向法庭申請民事訴訟，賠償精神損失，或者向法庭申請禁制令，阻止紀錄片繼續播放。陸偉雄表示，相信今次事件只是小事，認為可以「以和為貴」，以和解方式處理較適合。

任職教師的立法會議員朱子穎表示，知道拍攝的過程中「幾私人」，亦用長達６年的時間拍攝，認為校方應藉這個機會檢視，是否可以用另一個方式呈現學校形象、或者減低電影私隱的成份、以平衡學生的私隠。他指，難以評論學校及學生就紀錄片是否公開放映的對錯，不過認為教育局及校方藉這個機會，檢視指引。

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記者：陳展棋