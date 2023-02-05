【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差

▲ 由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》被多間戲院下架。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，《給十九歲的我》榮獲香港電影評論學會最佳電影，吸引不少觀眾入場觀賞。

不過《給十九歲的我》其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映。

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▲ 導演張婉婷。（湯致遠 攝）

《給十九歲的我》暫停公映

導演張婉婷在今日（2月5日）現身黃埔出席謝票時，對於阿聆對控訴，張婉婷表示《給十九歲的我》由明日（2月6日）起暫停公映：「覺得呢啲事要處理，好多風風雨雨，唔好意思搞到滿城風雨。」

她表示與學校商量後，覺一定要處理此問題，並強調：「對我來說，人係緊要過電影，所以決定放埋今日，明日開始暫停公映。」

張婉婷續指，估計是溝通上出現問題：「想有個空間同時間，跟所有女仔同有關人等坐埋傾，最大問題可能係溝通上誤差，拍咗十年時光飛逝，人事變遷，電影界、教育界、學生界都可能有誤差，大家釐清究竟發生乜事。」

最後，她指出學校與教育團體對學生很重要，並感謝現場支持此片的觀眾。

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