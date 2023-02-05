【幼兒發燒】小朋友發燒看天花板傻笑　媽媽憂染疫嚇出冷汗【附退燒貼士】

▲ 小朋友發燒看天花板傻笑，媽媽憂染疫嚇出冷汗。

小朋友發燒可大可小，早前內地一名母親照顧發燒的孩子時，發現已入睡的孩子突然看著天花板傻笑，滿臉通紅，情況維持了2分鐘，孩子才平靜下來，影片引起內地網民熱議。

最新影片：

綜合內媒報道，該段影片由孩子的母親上傳，孩子已發燒了一日一夜，當時母親餵完退燒藥準備睡覺時，突然發現孩子睜大雙眼，看著天花板傻笑，臉頰變得通紅，額頭熱燙。

孩子傻笑的情況維持約2分鐘，經母親安撫後，孩子才慢慢平靜下來，恢復意識。事後，該名母親表示，原來孩子患上季節性流感，但所幸沒有確診新冠病毒，精神狀態已恢復正常。

▲ （網上圖片）

6招貼士處理5歲以下兒童發燒

疫情肆虐，小朋友如出現發燒感染徵狀，家長尤為擔心。香港港安醫院（荃灣）向求診家長發放一份「五歲以下兒童發燒處理」的安排，如孩子持續發燒，不妨可參考一下：

1. 曝露皮膚

兒童由皮膚散熱，脫去衣服可減低體溫。給兒童穿太多衣服，反而會令體溫增加，有發燒抽筋的危險。

2. 溫水浴

當孩子高燒時，除服用退燒藥之外，還要給孩子溫水浴。使表皮血管擴張，幫助孩子體內的高熱散出體外。不要用冷水，因為冷水不會使血管流到皮膚而延遲體溫下降，也可將毛巾把孩子身體擦紅，這樣血液就流到表面而散熱。沐浴的頻密次數不限。

3. 水份

給孩子喝大量水份，這不但預防脫水，減低體溫，更令孩子覺得舒服，不要強迫喝白開水，而是給他喜愛的飲品。

4. 風扇

放一條濕毛巾在椅背上，用電風扇吹向毛巾，這樣會使房間清涼些。不要用電風扇直接吹著孩子，不要使孩子打冷震，這樣會延遲體溫的下降。冷氣機也可用來使房間清涼些。

5. 藥物

必理痛會減低兒童的體溫，而缺乏六磷酸葡萄糖去氫酵素之兒童不可服亞司匹靈。塞肛用退燒藥只適用於高燒及有嘔吐之病童。患病當中每隔4至6小時就要給孩子服藥，緊記不用藥時將藥鎖在安全的地方。

6. 發燒抽筋

5歲以下的兒童會有發燒抽筋的情形。假如孩子正在抽筋，應將他向右側臥，雙腿屈曲向前，頭輕微向後伸以便口水流出，不要企圖插任何物件在他口中，盡快帶他去看醫生。

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責任編輯：羅嘉欣