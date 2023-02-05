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【奇妙的一天】與黃心妙一家+友人遊主題樂園　 廿四孝姨姨黃心穎幫家姐湊女

娛樂 19:01 2023/02/05

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

黃心穎與二家姐黃心妙一家及友人齊到迪士尼遊玩。

黃心穎與二家姐黃心妙一家及友人齊到主題樂園遊玩，姨姨黃心穎更幫黃心妙照顧小朋友，大朋友和小朋友都玩得樂也融融。

黃心妙於Facebook分享多張當日照片，相中各人都很開心，相信大家都過了奇妙的一天！

【心穎慶生】黃心穎獲家人慶生現招牌笑容　開始實行「一年一Post」？

心穎與親人到迪士尼

黃心妙在社交平台上載遊玩照片外，並表示：

好開心好好玩的迪士尼一日遊

一行7個family19個小朋友居然無走失

都算係意料之外

【重新出發】黃心穎獲家姐提早預祝34歲生日　正日與泥鯭過二人世界？

    點擊圖片放大
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她續說：

估唔到除左Livi 

10歲哥哥8歲姐姐都已經唔需要我啦

各自與自己的朋友去玩

第一次去迪士尼有那麼輕鬆的感覺

光影煙花仲非常浪漫

今年買左年票 

下次可以同老公只睇個煙花浪漫一下就走

#好快會再見迪士尼 #愛上這個光影煙花 #迪士尼除咗好玩仲變得非常浪漫呢 #多謝阿妹幫我湊女

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撰文 : TOPick柴犬出動

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