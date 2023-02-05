【奇妙的一天】與黃心妙一家+友人遊主題樂園　 廿四孝姨姨黃心穎幫家姐湊女

▲ 黃心穎與二家姐黃心妙一家及友人齊到迪士尼遊玩。

黃心穎與二家姐黃心妙一家及友人齊到主題樂園遊玩，姨姨黃心穎更幫黃心妙照顧小朋友，大朋友和小朋友都玩得樂也融融。

黃心妙於Facebook分享多張當日照片，相中各人都很開心，相信大家都過了奇妙的一天！

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心穎與親人到迪士尼

黃心妙在社交平台上載遊玩照片外，並表示：

好開心好好玩的迪士尼一日遊 一行7個family19個小朋友居然無走失 都算係意料之外

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她續說：

估唔到除左Livi 10歲哥哥8歲姐姐都已經唔需要我啦 各自與自己的朋友去玩 第一次去迪士尼有那麼輕鬆的感覺 光影煙花仲非常浪漫 今年買左年票 下次可以同老公只睇個煙花浪漫一下就走 #好快會再見迪士尼 #愛上這個光影煙花 #迪士尼除咗好玩仲變得非常浪漫呢 #多謝阿妹幫我湊女

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