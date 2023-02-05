【奇妙的一天】與黃心妙一家+友人遊主題樂園 廿四孝姨姨黃心穎幫家姐湊女
娛樂 19:01 2023/02/05
黃心穎與二家姐黃心妙一家及友人齊到主題樂園遊玩，姨姨黃心穎更幫黃心妙照顧小朋友，大朋友和小朋友都玩得樂也融融。
黃心妙於Facebook分享多張當日照片，相中各人都很開心，相信大家都過了奇妙的一天！
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心穎與親人到迪士尼
黃心妙在社交平台上載遊玩照片外，並表示：
好開心好好玩的迪士尼一日遊
一行7個family19個小朋友居然無走失
都算係意料之外
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她續說：
估唔到除左Livi
10歲哥哥8歲姐姐都已經唔需要我啦
各自與自己的朋友去玩
第一次去迪士尼有那麼輕鬆的感覺
光影煙花仲非常浪漫
今年買左年票
下次可以同老公只睇個煙花浪漫一下就走
#好快會再見迪士尼 #愛上這個光影煙花 #迪士尼除咗好玩仲變得非常浪漫呢 #多謝阿妹幫我湊女
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撰文 : TOPick柴犬出動