《魷魚遊戲》「001」吳永洙被控非禮　受害者僅約20歲

▲ 吳永洙（左）憑《魷魚遊戲》爆紅。

憑人氣劇集《魷魚遊戲》演「001號」而走紅的78歲韓國演員吳永洙（或稱吳永秀），可是在去年11月被被爆涉嫌非禮女子遭起訴。日前，吳永洙首度就此案出庭受審。

此非禮案事發在2017年，吳永洙被指對A女鹹豬手，雖然A女事後報警，但警察經調查後，在2021年決定不予以移交，A女不滿結果遂提出異議申請，水原市檢察廳重啟調查，並在2022年傳喚並偵訊吳永洙。

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不正當身體接觸

吳永洙在自辯解釋稱，A女當時在公園迷路，自己才牽著對方的手要帶她行，而且早跟她道歉，不認為行為有問題，表示自己是為安撫女方情緒才道歉，否認有作出非禮。

但檢察機關認為吳永洙的行為屬「不正當身體接觸」，也有實質證據，因此移交審判。

▲ 吳永洙日前出庭。

吳永洙否認控罪

其實日前，水原地方檢察廳就吳永洙的案件進行第一次庭審，他在開庭前10分鐘現身，他被媒體問到：「心情如何？」時，吳永洙卻說：「我的行為不檢，非常抱歉。」

女方代表律師在庭上指，案件發生時受害人年僅20歲出頭，在女方要求吳永洙道歉時他曾承認性騷擾行為，但直至立案調查卻反口否認，質疑吳永洙沒反省之心。

律師更指女方自事件後心理受創，因希望受害人身份能受保護，如遭到公開身份，要求法官能對吳永洙加刑。

但當日審訊結束後，離開法庭吳永洙又改口稱：「雖然我確實牽著受害人的手，但我沒有做出任何不雅行為」。至於二審，將於4月14日開庭。

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