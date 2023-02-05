吳傑莊帶學員參觀科技產業開眼界　獲贈餅乾大呼感動

▲ 選委界議員吳傑莊昨帶學員賢仔去參觀AI養蟹工場。（吳傑莊Facebook圖片）

「共創明Teen」計劃實行多月，多位有份擔任友師的立法會議員不時在社交平台分享與學員的交流，包括選委界議員吳傑莊，他與學員見面多次，昨日就帶學員賢仔去了一個「一定未去過的地方」。

吳傑莊說，繼上次一起參觀立法會和下午茶後，昨日就和賢仔去參觀AI養蟹工場。工場是利用機械臂和人工智能影像辨識技術優化養蟹工作。「賢仔看到後表示大開眼界，認為這類科技化產業十分有趣，如果日後有機會希望更多了解，以考慮投身這類產業。」

參觀結束後，吳傑莊話，自己亦收穫了一份禮物，賢仔準備了盒裝餅乾相贈，令其大為感動，認為物輕情意重。

顏汶羽促改善匹配機制

另一位議員導師、民建聯顏汶羽今日都分享與學員的相處過程。他說，近日負責營運「共創明Teen」的機構職員，帶學員到其立法會辦事處參觀交流，經過交談，發現學員對從政興趣不大，而是希望從事醫護行業，並計劃上急救同英文課程，形容對方是一個「目標清晰的大學生」，顏汶羽打算未來帶他到私家診所、安老院舍體驗醫護工作，了解行業情況同職業路向，希望幫學員做好個人發展規劃。

▲ 民建聯立法會議員顏汶羽認為，「共創明Teen」在運作上有不足之處。（顏汶羽Facebook圖片）

不過，顏汶羽就話，「共創明Teen」在運作上有不足，認為友師配對機制「好隨機，未必可讓學員找到最適合自己的導師。」建議調整機制，讓導師背景和學員興趣、志向相匹配。

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