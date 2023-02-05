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【給十九歲的我】英華女學校前校長爭議致歉　冀各方好好溝通後合適處理

社會 19:26 2023/02/05

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由張婉婷執導、記錄英華女學校6名學生成長故事的紀錄片《給十九歲的我》今日(5日)接連爆出爭議，其中一名學生撰文表明自己沒有同意影片公開放映，香港單車運動員李慧詩更指自己在不知情下被輯錄上電影，公開呼籲抵制該片。有份提出拍攝該紀錄片的英華女學校前校長李石玉如表示，自己責無旁貸，冀各方好好溝通，作出合適處理。

李石玉如透過學校社交媒體向校友發文，指自己退下校長崗位8年，本來不應該再涉足學校事務，但自己作為紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，責無旁貸。她說紀錄片中呈現的每一個生命，自己都十分重視，為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，她深感抱歉，相信學校正經歷極艱難的時期，作爲其中一份子， 期望以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，作出合適處理。

導演張婉婷今日出席影片的映後分享活動後表示影片明日(6日)起將暫停公映，期望先釐清誤解。

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