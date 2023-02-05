【給十九歲的我】與張婉婷+校董會達成共識明起暫停公映　 英華女學校前校長發公開信：我責無旁貸

▲ 英華女學校發文宣布暫停公映《給十九歲的我》。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，《給十九歲的我》榮獲香港電影評論學會最佳電影，吸引不少觀眾入場觀賞。

不過《給十九歲的我》其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映。

【給十九歲的我】明天起暫停公映 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差

最新影片：

英華女學校剛剛於IG發帖文，寫道：

各位朋友、家長、校友、同學：



鑑於《給十九歲的我》公映帶來負面影響，我們除了會繼續關心受影響的同學，亦與張婉婷導演及校董會達成共識，決定由周一（2月6日，星期一）開始暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適的處理方法。



英華女學校 謹啟

2023年2月5日

【給十九歲的我】明天起暫停公映 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差

前校長的信

英華女學校前校長李石玉如發信予校友，內容如下：

給校友的信的內容如下︰ 各位親愛的校友： 過去十數小時有關紀錄片的報道，相信你們一定覺得很不安。 退下工作崗位8年，本來不應該再涉足學校事務，但作爲紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，我責無旁貸。 紀錄片中呈現的每一個生命，我都十分重視，其中有我所珍愛的學生。為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，我深感抱歉。 相信這是英華一個極艱難的時期，作爲其中一份子， 讓我們以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。 求主賜我們智慧，謙卑和正直的心，也安撫你們的不安。 李石玉如 2023年2月5日

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