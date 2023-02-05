【動物醫生】20多隻動物醫生服務逾8年　預計年中再招募

▲ 時隔3年的「動物醫生宣誓就職典禮」於灣仔會展再次舉辦（林宇翔攝）

時隔3年的「動物醫生宣誓就職典禮」今日（5日）於灣仔會展再次舉辦，分別頒發「終身成就大獎」、「50小時服務獎」，並向20多隻連續服務逾8年的動物醫生，頒發「長期服務大獎」，機構預計年中再招募動物醫生。

動物醫生自2004年成立至今，致力推動動物輔助治療，為受惠者提供心理和生理治療，動物醫生創辦人及行政總監陸茵玲指，全盛時期有300多隻動物醫生，但礙於新冠疫情，已有3年沒有招募新的動物醫生，加上隨著動物醫生的離世，目前有200多隻動物醫生，8成為狗，2成為貓，少部分為兔子，並會按照服務中心的大小和參與人數而決定動物醫生的數量，機構將於年中在Facebook進行新一輪的招募。

陸續指，成為動物醫生的條件為動物有1歲以上、身體健康、及性格温馴且不怕陌生人，再經考核，包括健康檢查、性格評估和控制能力，3項合格便可成為動物醫生。每年亦會對動物醫生作評核，觀察他們的表現是否穩定。

今年5月便14歲的貴婦狗「朗朗」已經服務了11年之久，主人周嘉麗表示，一開始純碎「為啖氣」，因爲哥哥認爲朗朗不及其他狗乖，但其實他好乖好聽話，於是讓他擔任動物醫生，結果一做便做了11年，不過近年因爲「朗朗」的身體轉差而減少探訪活動，但仍會在能力範圍内服務社群。

9歲的波斯長毛貓「cookie」和8歲的「oreo」分別擔任了9年和7年的動物醫生，「cookie」媽表示，本身也很喜歡做義工，「cookie」的性格也很温馴和善，於是讓他當上動物醫生。初時「cookie」也感到害怕，但後來只要帶上工作圍巾，便進入狀態，非常乖巧，讓不愛説話的長者也變得開朗，甚至有長者笑指「係咪公仔嚟㗎」。

動物醫生聯合不同機構，包括醫院、護老院、學校、兒童中心等合作，每年約有5萬人受惠，過去機構鑒於疫情而轉為線上的探訪活動，而隨著防疫措施放寬，機構現已陸續回復面對面的探訪，並會注意動物的清潔，避免毛髮沾上病毒。

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記者：李芷玲