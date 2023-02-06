【殺手廢J】陳海寧相隔大半年再演戲感壓力　 ANSONBEAN親身上陣拍打戲𠝹傷手

▲ 陳海寧（Isabella）、ANSONBEAN主演《殺手廢J》。

由「格仔導演」劉諾衡（Mike）執導的ViuTV劇集《殺手廢J》登場，8集的故事圍繞殺手J（陳湛文飾）與殺手公司相關的事。

演「Chloe」的陳海寧（Isabella）與「阿政」ANSONBEAN（陳毅燊）接受TOPick專訪，少不了分享二人在拍攝時的難忘事，兩位更大爆彼此間的共通點！

一同演殺手

ANSONBEAN談到自己所演的阿政，他形容角色是一位擁有英雄主義的殺手，並會與阿J（陳湛文飾）一同爭奪Isabella所演的Chloe。

Isabella同樣未敢「劇透」太多，她說：「Chole是比較物質主意一點，身上會有很多名牌，並也是花自己所賺來的錢。由於公司的人事變動，她就成為了殺手，而阿政、阿J在教導Chloe就出現了分歧，不過她就比較崇拜阿政。」

Chloe原來某程度上是Isabella的一部分，她解釋道：「就是當我感到不開心時，就不想別人來安慰我，因為我怕別人給我的安慰不如所想，那我會感到很失望，所以就寧願不需要別人的安慰。」

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擔心Mike導「無制限」？

Mike導主理的《ERROR自肥企画》、兩輯《花姐ERROR遊》等，也予人破格、黐線的感覺，Isabella、ANSONBEAN在劇集開拍前也會否有所擔心呢？

Isabella強調自己是Mike導之綜藝的粉絲，「他們要我做甚麼的話也會做，因為我很相信他們的決定、他們所看到的。」她指自己在工作期間就變得不再害怕任何事，在演《殺手廢J》時也未有任何顧慮。

在旁的ANSONBEAN則佩服Mike導在拍攝時可「搏到盡」，認為與對方合作是很好玩的，也大讚對方想出的橋段並不是普通人可以想得出來。

▲ Mike導（中）與ERROR（IG圖片）

ANSONBEAN自爆受傷原因

劇中的打鬥場面，似乎就會令具舞蹈底子的ANSONBEAN更易上手，ANSONBEAN慶幸在《殺手廢J》中重遇於MV《RISE》合作的動作指導博師傅（梁博恩）。

他興奮地說：「我過往曾跟隨他作訓練，就好像打了底。在拍攝時，他很信任我地爲我臨時加戲，並請我在高台打出前空翻，而我自己也加碼地把衣櫃踢破呢！」

作爲拍動作戲的新手，他在親身上陣後明白在拍攝上真的要花很多時間，更透露其中一場預計是拍攝2小時，但最後卻花上了8小時。

他憶起當時的自己有壓力之餘，也充滿興奮之情，更差點以道具「斬」了對手，他憶述：「當時是可以找替身的，但我也堅持親身上陣。我當時就差點斬了對手，幸好對方有穿了保護衣。我自己也有因而𠝹傷了手，疤痕也仍在，幸好也沒有影響拍攝。當我搽了藥後，疤痕就成了角色的一部份。」

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發現共同習慣

Isabella、ANSONBEAN早在《膠戰S2》聖誕節特輯中碰頭，ANSONBEAN覺得Isabella是爽快、搞笑的人，也讚對方是拍攝現場的「氣氛擔當」。

Isabella發現ANSONBEAN與自己同樣會打坐，她馬上解釋自己在乘車時打坐的原因：「我在平日工作時已看到很多人，我就更需要私人空間作沉澱自己，於是就會選擇在乘車時打坐，這樣可以令我更加專心。其實也沒有宗教、形式化，純粹只是想讓自己安靜一下。」

至於在中學最後兩年就開始打坐的ANSONBEAN，也雀躍地分享經驗，他憶述：「在英國郊區生活時比較平淡、安靜，我就想不到以甚麼方法令自己進步，始終不是在Studio環境中練舞，後來從影片、書籍中發現打坐是很好的，嘗試過後就發現頭腦變得清醒，人又更加定下來，所以也成了我的習慣，也一直保持著。」

二人在「打坐」方面惺惺相惜，Isabella欣賞ANSONBEAN一直堅持著，ANSONBEAN補充道：「在拍劇、表演前就會打坐15分鐘，或者閒時坐車時就會打坐5分鐘。」

▲ Isabella、ANSONBEAN同樣愛打坐！（陳慧安 攝）

「殺手」有壓力

在去年，觀眾可以看到Isabella在電影《深宵閃避球》演閃避球球隊成員林莉，或在《MM730》任主持，也是《姊妹們的國際市場》的固定嘉賓，當中就唯獨欠了劇集上的演出。

觀眾固然會對她會有所期待，Isabella對於自拍畢《深宵閃避球》後，大半年後再參演，她也不諱言地表示在拍攝《殺手廢J》前深感壓力！

她稱：「我是《殺手廢J》劇組中第一位拍攝的演員，大家在首天拍攝時也需摸清的節奏、合作模式，當時的我是感到很緊張，以及我覺得當時的自己是很肥，不過導演、編劇也指角色是需要這樣的身型，我想這也是我中選的原因吧！」

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雖則Isabella在拍攝時感到緊張，但她始終選擇了相信，相信著拍攝團隊所看到的。她認為如自己繼續質疑下去、有所保留的話，也會演得不太好。

此時，ANSONBEAN就「點名」感謝師兄朱鑑然（Kevin），他語帶感激：「他專程來到我家，與我『對劇本』，那場就是我暫時背過最長的劇本，要背約6頁的對白，而且當中也有不少資料性的內容。」 他又慶幸在拍《殺手廢J》前曾參演網劇《#她和她的戀愛小動作》，成功地爲自己作「熱身」呢！

如沒有加入演藝圈...

兩位在新劇所演的殺手，或許並不是學生在撰寫《我的志願》中的選擇，Isabella就曾想過自己會成為一位老師，更笑言要成為「初戀獵人」！

她覺得學生在每年開學時需自我介紹，是一件很討厭的事，所以就想成為老師以改變這一件事。她更特別想成為男校的老師，目標是成為「男孩子的初戀」。

▲ 《辣伙頭·開火》（Instagram圖片）

後來，她覺得當老師未必是令世界有更多可能性的最快方法，於是便選擇成為藝人，並依然希望可以令世界有著更多不同的的可能性。未有當上老師的Isabella，或許將來就可在演戲世界中「圓夢」呢！

ANSONBEAN的目標就相當清晰，「我就是因為想不到做甚麼，所以才從事這一行，我做其他事也不會感到開心。即使從事與大學本科相關的工作，我也會用賺來的錢，為自己開拍一部動作主題的作品。」

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質疑自己

從事任何職業也好，也少不免會遇上迷失的時候，ANSONBEAN感謝《殺手廢J》編劇麥可暉（阿暉），皆因對方確信了他的特質，「我在說話時的確會有一點不順暢，他就認為這可成為我的特色，就是視乎如何呈現，也讓我接納自己的這一部份。」

Isabella承認自己「自我懷疑」了很多年：「我本身也不是很有自信的，時常也會質疑自己。 當我在年輕時就希望有人像明燈般出現，為我指點前路或從他人身上尋找認同，但數年間也沒有這樣的人出現，也只好依靠自己。」

她直言自己在首次參與ViuTV節目前，曾想過轉行，「我當時感到很『灰』，打算到自己心儀的公司應徵Receptionist，我當時跟自己說：『如果3個月都無嘢做，我就去做』。後來，在一個月後，我就有份參與《辣伙頭》，那就解決了問題。」 她又很感謝觀眾接納參與綜藝節目的她，畢竟「做自己」可能會令人討厭呢！

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髮型：Milk Chan @ Xenter Salon（ANSONBEAN）

化妝：Jenny Shih（ANSONBEAN）

服裝：Versace（ANSONBEAN）、maje（陳海寧）

記者：陳淑霖

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