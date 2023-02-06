【經營困難】非專用石油氣站加價3成　的士業叫苦憂專用汽站大塞車

▲ 近日專用氣站大排長龍，對交通造成影響。（黃傑偉攝）

的士業界再迎壞消息，多家油公司的非專用石油氣站大幅加價約三成，以中石化為例，小瀝源油氣站每升石油氣價格由4.4元加至5.89元，加幅達34%。業界預料，加價令更多的士司機改到有價格上限的專用汽站入油，憂釀成嚴重交通擠塞。有議員建議政府加強監察油價調整，並增加專用汽站數量。

據消息人士透露，中石化近日向業界發通告指，由2月4日下午6時起，17個非專用石油氣站將會加價，其中小瀝源油氣站石油氣價由每升4.4元加至5.89元，加幅達34%；九龍塘油汽站石油氣價由每升4.97元加至5.95元，加幅約20%。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，過去有約40%的士司機選用非專用石油氣站，但由於是次加幅過大，料現時逾80%司機會到專用汽站加油。他擔心專用石油氣部會不勝負荷，在下午4時後的交更時間引發交通擠塞，甚至影響晚上繁忙時段交通。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成即指，政府提供的燃料補貼結束，加上現時大幅加價，業界可謂雪上加霜。他認為油公司認有社會責任，勿讓司機「抖唔

的士司機陳先生昨到專用氣站入油，他指加價後非專用氣站較專用氣站貴近4成，自己不會到非專用氣站入油，亦觀察多了的士選專用氣站入油。另一司機李小姐指指，自己過去會到非專用氣站入氣，希望節省時間，但加價後別無選擇，更擔心輪候入油時間大增，減少營業時間和收入，希望政府作出補貼。

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，是次加幅明顯，嚴重影響的士業界營商環境。他建議政府研究增加專用石油氣站數量，並設法加強對油價的監管。

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記者：陳梓蔚、黃傑偉