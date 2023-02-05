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【給十九歲的我】張婉婷稱經「名譽董事」訪李慧詩　於電台節目自揭屬「偷雞」採訪

社會 21:53 2023/02/05

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

「牛下女車神」李慧詩。

「牛下女車神」李慧詩撰文指自己無故被輯錄在《給十九歲的我》，斥導演張婉婷有欠尊重，更公開呼籲罷看該片。張婉婷今日(5日)下午於謝票活動於宣布明天起暫停公映《給》，回應李慧詩的質疑時就指，當時拍攝團隊有清楚表明身份，「可能中間甩漏咗啲，無人同佢解釋。」

對於李慧詩不滿「被通知」成為《給》的一部分，張婉婷回應時，形容當中或有誤會，指訪問當日團隊是經「名譽董事」幫忙進入比賽場館，強調事先有表明是拍攝學校紀錄片，「想訪問李慧詩有咩鼓勵馬燕茹，當中可能甩漏咗啲，無人同佢解釋。」

翻查資料，李慧詩與《給》片其中一位女生馬燕茹2016年1月曾到日本參與場地單車亞洲錦標賽。而導演張婉婷早前在電台訪問時曾提及，她與拍攝團隊遠赴日本拍攝馬燕茹參加比賽時，是「偷雞」拍攝，即事前沒有向主辦機構申請採訪，過程沒有取得任何採訪證件。

張婉婷稱，「當時我哋好威武咁，扮自己有permit（許可證）入去」，遇上工作人員截查即稱，「上面攞緊喇已經」，又指因她們團隊外表純良，「我話呢個女生（馬燕茹）係我哋」，因而獲放行入內。

對於被誤認為體育記者，張婉婷更「大方」分享箇中心得，指要裝得很專業，「將啲攝影機擺晒喺軌道旁邊，要好莊重咁擺位，要好專業，千祈唔好驚驚青青，要當自己係國際首席攝影師同記者。我擺到最近起點位同終點位，你見到我哋有晒教練衝埋去講嘢嗰啲片，我哋都拍到喎！有啲就拍wide shot，成個鏡頭咁拍晒。」

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