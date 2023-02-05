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答不上小朋友IQ題　林定國︰令我懷疑人生

政治 22:11 2023/02/05

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

林定國（右下）表示，通過活動，自己心境年輕了不少，對往後在社區廣泛推廣法治教育，亦有些新想法。（林定國Facebook圖片）

今日元宵節，入住官邸逾月的律政司司長林定國和太太接待「安徒生會」的兒童會員，在官邸玩遊戲、講故事、談日常，林定國說，小朋友提出的IQ題，自己十條有九條答不上，「令我懷疑人生」，但就話，心境年輕了不少，對往後在社區廣泛推廣法治教育，亦有些新想法。

林定國今日在社交平台，分享與小朋友相聚的趣事，除了有他和太太，律政司幾位年輕檢控官亦做義工，與20位8至12歲小朋友玩遊戲。林定國說，今日遇到了很多小老師，「教會我鯊魚吃了紅豆，原來會變成紅豆沙；如果E和T離開了英文字母行列，原來只會剩下21個英文字母，因為ET乘UFO離開了。」林定國大讚青少年轉數極快，思辯能力强，個個都很有做律師的潛能。

林定國說，今日的聚會只是開始，期望在未來定期舉辦類似活動，與不同地區、背景的小朋友見面，希望青少年們保持熾熱的心，繼續努力向前。

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