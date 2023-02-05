【大師圓寂】台媒：星雲大師圓寂享壽97歲　離世時弟子們陪在身旁

▲ 星雲大師ＦＢ

台灣傳媒報道，佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師今天下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。星雲大師中風後身體狀況走下坡，每2天要進高雄長庚醫院洗腎，星雲意志力強韌，他曾告訴醫療團醫師「出家人不怕死」，如今他圓滿走完一生，也算放下人間苦痛。

聯合新聞網報導，星雲大師近年身體狀況時好時壞，中風後身體健康每況愈下，每隔2天就需要到醫院洗腎，但他仍展現強韌意志力，直至今日圓滿走完一生，也放下人間苦痛。

星雲大師向來積極弘法，2003年他出席港大佛學研究中心圖書館開幕禮，之後數年又經常到港大主持講座及公開演講，與師生分享智慧人生之道。

星雲大師曾就多項重大自然災難組織救援活動，包括1991年華東水災、1999年台灣九二一地震、2004年南亞海潚及2008年汶川地震，協助援解災情。他又建設了數以百計的學校、醫院、診所、孤兒院，以及在世界貧困地區開展慈善項目。香港大學曾向其頒授名譽社會科學博士學位，以表揚他在發揚人道主義精神及在全世界開展慈善公益事務所作出的貢獻。

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責任編輯：陳展棋