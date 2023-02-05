【黎明新人】Apple首度商場公開獻唱 家人支持做學生歌手

▲ Apple公開獻唱。

黎明AMusic歌手Apple（凌雪怡）在元宵舉行『 記憶.棉棉情話.元宵約會』活動，Apple與兩位Buskers Kelvin Ho和Kelvin Tsui置身於花團錦簇環境下大唱情歌，歡渡佳節。

Apple一身學生情人look配以淡妝現身，盡現親和力，現年17歲學生身份的Apple因參加校內歌唱比賽演繹MC張天賦的《記憶棉》奪得冠軍而竄紅，該片在網上點擊率已超逾83萬觀看次數，隨後被唱片公司賞識而入行。

活動上Apple自然唱出這首成名作《記憶棉》，擁有獨特清脆聲線的她，唱起來婉轉動聽，緊接唱出《你夢我想》，以歌韻賀元宵，延續春節濃厚的節日氛圍。

甚少公開露面的Apple首度在商場演唱，台上表現淡定投入，不時向商場內的圍觀者揮手打招呼，初次跟粉絲近距離接觸的她心情緊張，幸得現場觀眾派「定心丸」報以掌聲鼓勵。

首次公開演出的她更獲家人到場打氣，現場亦吸引不少情侶，一家人等粉絲駐足欣賞，場面熱鬧，最令Apple出乎意料是見到僅有幾歲大的小粉絲，期間有兩名小帥哥給她送上萌兔波波球花束，又帶來粉紅色浪漫氣球，給大家真摯的新年祝福。

Apple被司儀問到近況，表示去年已錄好幾首作品希望今年繼續做更多好歌給大家聽，同時在學生與歌手身份上取得平衡，亦感謝一直在網上支持她的fans及屋企人和唱片公司。