  • 18°C
香港時間 : 2023206日 (週一) 02:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎明新人】Apple首度商場公開獻唱 家人支持做學生歌手

娛樂 16:00 2023/02/05

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

Apple公開獻唱。

黎明AMusic歌手Apple（凌雪怡）在元宵舉行『 記憶.棉棉情話.元宵約會』活動，Apple與兩位Buskers Kelvin Ho和Kelvin Tsui置身於花團錦簇環境下大唱情歌，歡渡佳節。

Apple一身學生情人look配以淡妝現身，盡現親和力，現年17歲學生身份的Apple因參加校內歌唱比賽演繹MC張天賦的《記憶棉》奪得冠軍而竄紅，該片在網上點擊率已超逾83萬觀看次數，隨後被唱片公司賞識而入行。

活動上Apple自然唱出這首成名作《記憶棉》，擁有獨特清脆聲線的她，唱起來婉轉動聽，緊接唱出《你夢我想》，以歌韻賀元宵，延續春節濃厚的節日氛圍。

甚少公開露面的Apple首度在商場演唱，台上表現淡定投入，不時向商場內的圍觀者揮手打招呼，初次跟粉絲近距離接觸的她心情緊張，幸得現場觀眾派「定心丸」報以掌聲鼓勵。

首次公開演出的她更獲家人到場打氣，現場亦吸引不少情侶，一家人等粉絲駐足欣賞，場面熱鬧，最令Apple出乎意料是見到僅有幾歲大的小粉絲，期間有兩名小帥哥給她送上萌兔波波球花束，又帶來粉紅色浪漫氣球，給大家真摯的新年祝福。

Apple被司儀問到近況，表示去年已錄好幾首作品希望今年繼續做更多好歌給大家聽，同時在學生與歌手身份上取得平衡，亦感謝一直在網上支持她的fans及屋企人和唱片公司。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【派帽疑雲】捲入「派帽」事件成嫌疑男歌手　 MC張天賦首度開腔回應
12:04 2022/12/20
【派帽疑雲】捲入「派帽」事件成嫌疑男歌手　 MC張天賦首度開腔回應
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
20:04 2023/01/01
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
13:21 2023/01/05
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？

你可能感興趣

【派帽疑雲】捲入「派帽」事件成嫌疑男歌手　 MC張天賦首度開腔回應
12:04 2022/12/20
【派帽疑雲】捲入「派帽」事件成嫌疑男歌手　 MC張天賦首度開腔回應
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
20:04 2023/01/01
【叱咤樂壇】MC張天賦獨力鬥MIRROR　So Ching復工回歸COLLAR成焦點【不斷更新】
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
13:21 2023/01/05
【娛圈緋聞】張天賦直言最初難接受花邊新聞　MC：點解要咁有戒心呢？
張天賦 黎明 歌手

最高瀏覽

【給十九歲的我】控訴英華+張婉婷不尊重學生意願　受訪女生阿聆：忍耐已到臨界點
11:32 2023/02/05
【給十九歲的我】控訴英華+張婉婷不尊重學生意願　受訪女生阿聆：忍耐已到臨界點
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
14:03 2023/02/05
【給十九歲的我】受訪女生阿聆控訴公開紀錄片　英華兩任校長回應事件
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差
17:44 2023/02/05
【給十九歲的我】明天起暫停公映　 導演張婉婷：最大問題可能係溝通上誤差