【給十九歲的我】張婉婷稱拍紀錄片原意為母校籌款　張導：我係責無旁貸

▲ 《給十九歲的我》導演張婉婷舉行記者會，回應不同的爭議。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》惹起爭議，其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映。

另外，本地著名運動員李慧詩也於昨日（2月5日）發長文，談及自己「被通知」成為紀錄片一部分，表示自己是「氣在心頭」。

昨晚，張婉婷導演在電影謝票場後舉行記者會，公開向台前幕後人員致歉，她並交代拍攝《給十九歲的我》的原意。

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▲ 張婉婷（影片截圖）

解釋拍紀錄片原意

《給十九歲的我》是講述多位千禧年代出生的英華女學校學生成長故事的紀錄片，由張婉婷執導、黃慧監製。張導在記者會中回應記者所問到拍攝的原意時，她指當初開拍紀錄片的原意是為了替母校英華女校籌款。

提起興建泳池一事時，她就欲言又止起來：「我哋學校啲女仔真係辛苦嘞，咁辛苦行咁長樓梯落去，游完又要行返咁長樓梯上嚟，但學校其實都仲係爭好多錢，我都係唔好講學校嘞⋯⋯起咗新校舍，其實仲有啲錢要畀嘅。」

後來，她指母校也有很多的籌款方法，並指：「所有收益都係畀返學校咁解啫，學校係完全唔會為咗籌款而犧牲任何嘢。」她又強調人是比電影重要，所以便決定停止放映《給十九歲的我》。

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張導認為自己責無旁貸

在記者會中，張導更一度哽咽：「身為導演，我覺得我係責無旁貸，如果裏面有啲乜嘢誤解、或者做得唔好，我都係應該負上責任......同幫咗我哋十年嘅所有嘅團隊、工作人員、學生，我哋所有主角，或者所有幫過我哋做transcript大工程嘅舊生，同埋樂隊、音樂人、音樂老師，對你哋唔住。

她並稱：「我希望用一個時間，睇吓可唔可以溝通返之後，或者仲有一線曙光，唔好意思。」

▲ （左起）馬燕茹、Madam（羅曉淳）、張婉婷導演、阿佘 （佘麗薇）、阿雀（倫凱頤）、Shirley （陳可兒）。（湯致遠 攝）

回應李慧詩

至於對於李慧詩表示自己不知訪問片會用於紀錄片，張導解釋說：「有一個名譽董事幫我哋搞，場地係公開比賽，你唔可以自己衝入去跟住話去訪問李慧詩，有同董事講清楚我哋會拍咩，係一個紀錄片，而比賽當中嘅馬燕茹就係我哋學生，所以想訪問李慧詩，睇下佢對學生有咩鼓勵，或者同學生分享下佢做青少年時參加比賽嘅心態.....」

她續表示：「呢個我哋有講清楚，可能又係佢唔知，佢以為我哋係新聞組啩，有好多人訪問佢，我哋係其中一個，或者就當中或者甩漏咗啲，有人無同佢解釋。」

另外，有記者問到退票安排，張導起初表示不知道，又反問原來要退票，並指退票事宜需向發行商查問。

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