【移民加拿大】切忌「買工」移民

近年，由於加拿大推出「救生艇」計劃，使港人移居加國比從前的移民政策容易，亦因為此原因，坊間上增多了不少聲稱可為客人辦理簽證的移民顧問公司，甚至乎一些地產公司或保險公司亦加入移民簽證的行列，專業質素參差，良莠不齊。由於香港對移民簽證行業沒有牌照的監管制度，因此部份無牌移民公司之銷售引致移民詐騙案件，屢見不鮮。最無奈的是苦主們，賠了夫人又折兵，不但付出了金錢、浪費時間，簽證過程停滯不前，追溯不果，投訴無門，成了我們所謂的「孤兒單」簽證。更甚者，簽證不獲批核，不幸持有拒簽記錄，更會影響日後成為當地永久居民的資格。

擁有多年海外升學及簽證申請經驗的Venus Ng是駐港的加拿大持牌移民顧問（RCIC：710215）。Venus表示，香港處理當地簽證申請，毋須考獲牌照，因此坊間有部分移民顧問未必是「加拿大持牌移民顧問」（Regulated Canadian Immigration Consultant，下稱RCIC）或具相關資格，因而導致簽證失誤，申請進度上難以跟進的情況。Venus表示，就加拿大法律而言，只有加拿大律師及RCIC方可合法地有償辦理簽證和移民，而一般透過非持牌移民顧問遞交申請均被稱為Ghost Immigration Consultant，客戶的權益可能無法得到保障。

據加拿大當地報章報道，近百名港人意欲移居到加拿大艾伯塔（Alberta），以購入加拿大當地公司自我聘任，繼而再透過LMIA（勞動力市場影響評估為僱主擔保下工作簽證的文件）的途徑進行簽證申請，以獲得當地永久居留權。這是行內俗稱「買工」簽證。而當申請者們於出發前及抵達艾伯塔後，卻疑遭香港移民公司及加拿大中介苛索更多金錢以申請移民資格，申請者騎虎難下，被迫就範。據報，就事件累計損失近1000萬加幣（約5840萬港元），但卻仍未能獲的當地永久居民身分。

不少申請者誤以為LMIA是其中一項簽證。其實，LMIA（Labor Market Impact Assessment）為「勞動力市場影響評估」，是由加拿大勞動力部門（Employment and Social Development Canada）作出的評估報告，用以評核企業是否具有僱用外國勞工的需要以及能力。獲批後，加拿大企業僱主需概述工作條件，僱員姓名及有效期。其後若申請者符合加拿大移民局的相關要求，可申請當地永久居留權。

許多港人皆期望以此途徑移民加拿大，以減低當中的移民成本。一些移民中介提出，可為港人辦 LMIA及其工作簽證，一般工作2年便可申請加拿大永居。事實上，如果申請者以正途獲得當地僱主聘請，根本無需依賴移民中介公司處理申請，因為該公司自會為申請者進行簽證處理，因此不會出現「買工」的情況。可是，要獲得當地公司聘請而申請簽證，談可容易，因此造成我們行內所謂的「買工」簽證的情況。而以移民公司處理此類簽證不但成本高，而且風險大； 如日後，申請者未能符合移民局的相關要求，更會被撤銷簽證，血本無歸，有口難言。

據協助港人的互助組織表示，自2020年初起收到第一宗求助開始，至今已超過20個苦主家庭，涉事港人逾百人，涉款近1000萬加元（約5840萬港元）。部份申請者更因處理不當，簽證被撤回，逾期居留，成了當地非法居民，苦不堪言。協助港人互助組織更指出，即使苦主群人數不少，但卻無人願意指證其移民顧問。原因是以「買工」或「買公司」的自我擔保形式申請LMIA，本身就是鋌而走險的違法邊緣，即使不違法或會因此無法以正途獲得當地永久居民身分。其實，是次案件只是在行內的冰山一角，更有2017年加拿大史上最大移民欺詐案： 王迅案，涉及人數逾千人，且有更多的個案未被舉報。故此，Venus 特此提醒有意移加港人，若要找移民公司協助簽證申請，必須謹慎選擇註冊持牌顧問（RCIC）。

近年業內不少中介代理打著移民留學的名號或DIY成功申請者，不時吹噓其申請程序的成功，甚至網上教學、自制教材，但Venus強調，每宗申請個案及背景不一，不宜一概而論，並形容有關言論不負責任，只因申請成功，當然沒有問題，但當申請失敗時，申請者欲哭無淚，投訴無門，從此出現拒簽記錄。

Venus表示，這些無牌中介代理與業餘DIY教學者大多避而不談自己有否合法的移民執照或提供諮詢的資格，更甚者會收取高昂服務費用，但他們卻毋須承擔任何風險和法律責任，亦沒有保險賠償保障申請人。故此，她衷心奉勸申請者，不要貪便宜而僱用一些無牌中介或聽取一些業餘人士的意見，「你的簽證枇核與否，其他人毋須付上任何責任；反之，倘若申請失敗，你將蒙受拒簽記錄的後果，而將來的簽證申請亦會受到影響，屆時後悔莫及。」

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資料來源： https://businessfocus.io/article/222133/移民-加拿大-騙案?utm_campaign=BFHK-Web-CopyContent&utm_source=BFHK&utm_medium=Web-CopyContent

https://channelchk.com/專題報道/信錯大品牌-2家庭移民加拿大失敗-損失-100萬-移民顧問-事主自行追討退款

(特約)