【偷車黨】帶孖女遊迪士尼被偷貴價BB車　港媽嬲爆報警：唔好姑息

▲ 港媽帶孖女遊迪士尼被偷貴價BB車。

主題樂園有偷車黨？近日有港媽帶著兩名女兒到迪士尼樂園遊玩，觀看表演前把兩輛合共價值逾$8,000的貴價BB車，以固定器連接後停泊在園方指定位置，沒想到看完表演後，發現其中一輛不知所蹤，港媽估計是被人偷車，嬲爆報警，並提醒家長們入園要注意財物。

有港媽在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發文，她表示，日前與兩名女兒入迪士尼遊玩，在晚上7時觀賞「魔法書房」表演，於是把兩架LeclercBB車停泊在專泊區域，近入口的位置，惟7時半看完出來，發現只剩下一架車，另一架不翼而飛。

我本身係有專用連接連住兩架車，換言之，如果發生以上情況，淨係拎一架，嗰個人要分別unlock兩個連接器先做到，絕對唔會係認錯自己車推走咗。

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即使職員因要騰空位置而移動BB車，也不可能拆開它們。港媽認定是被偷車黨偷去，去樂園報失，雖然園方有叫保安同事幫忙尋找，但也明言若找不到只能報警處理，最終港媽在2月5日報警，至今未尋回Leclerc杏色玫瑰金BB車、孖車接駁器、BB車專用袋和在樂園購買的爆谷桶。

兩架入園一架出園，破財擋災。

港媽其後補充指，出帖才發現有很多同路人，希望園方可以加強保安，制止偷竊事件；她亦呼籲大家保護好自己的財物，若帶BB車一定要上鎖。

帖文引來不少網民熱論，有人表示，以往BB車泊車位有職員看住，出入門口亦有派帶勾住BB車，需要有飛尾才能取車，現時卻全部取消；另有港媽亦表示，魔法書房是失車黑點，她亦被人偷過BB車，「靚車貴車牌子車一定一定要鎖，二手賣返出去都值千幾蚊」、「迪士尼係咪應該搞好個秩序，例如好似寄存行李咁比返個tag去認領車仔」。

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責任編輯︰王明芳