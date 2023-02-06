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【給十九歲的我】張婉婷：已在能力範圍內做到最好　如早知有爭議「都會繼續做落去」

社會 10:09 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

張婉婷昨日在旺角朗豪坊出席最後一場映後分享。（黃穎津攝）

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》成為近日熱話，但卻因片中參演女生接連表明不同意《給十九歲的我》以任何形式進行公開放映引起爭議，導演張婉婷終在昨日（5日）宣布電影由今日（6日）起暫停公映。她又在最後一場映後分享表示，即便早知道會引起現時的爭議，仍會堅持拍攝。

張婉婷昨日在旺角朗豪坊出席最後一場映後分享時表示，因應近日的風波，學校與她都決定暫停公映，冀留出空間讓大家處理溝通及理解上的落差。她重申，早在2011年時已與參演女生簽訂同意書，其中有針對影片放映渠道的條款，包括在戲院、公眾場所、電視等不同平台放映。

張婉婷又表示，電影的主線是講述少女的成長，學校的改建放在最後，而中間則加入社會的變遷，有着3層意義。因此她強調，對學校而言，「人係比電影更重要」，所以要待解決參演女生們的所有疑慮，電影才有機會再和大家見面。

被問及如果早知道會引起現時的爭議，當初會否依然選擇拍攝這部紀錄片，張婉婷則表示：

我都有少少一往直前的性格，我初初都唔知道拍完呢套片會去邊，但唔做點知呢？我覺得有興趣我就會一路好努力咁做，如果叫我再做我都會繼續做落去。

至於有人提問影片是否有改善的空間，張婉婷認為，現時影片的成品，已在她能力範圍內做到最好。

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記者：黃穎津

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