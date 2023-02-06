【最年輕病例】內地19歲青年確診阿茲海默症　連有無食飯都忘記

▲ 內地19歲青年確診阿茲海默症，成最年輕病例。

阿茲海默症是一種嚴重神經退行性疾病，也是最常見的認知障礙症，影響全球逾5千萬人。近日北京首都醫科大學宣武醫院團隊，在《阿茲海默症期刊》發表論文介紹一宗罕見病例，指一名19歲青年因記憶力衰退而求醫，結果確診阿茲海默症，是目前已知最年輕病例。

最新影片：

綜合內地媒體報道，一名19歲青年被診斷患有阿茲海默症，屬已知目前最年輕的病例。該個案由北京首都醫科大學宣武醫院賈建平團隊，在《阿茲海默症期刊》所發表的論文刊載。

論文指，該名青年由高中時期起，開始難以集中注意力，其後亦受困於明顯的短期記憶力缺失，會失去一天前發生的事情記憶，或者忘記物品擺位，而學業上也受到明顯影響，出現閱讀及反應困難，甚至會忘記自己有沒有食飯，最終需要退學求醫。

醫院其後為青年進行多項檢查，包括腦脊液指標檢測，以及PET掃描。經掃描影像顯示，青年患有輕度腦萎縮等症狀，部分腦脊液指標亦存在異常，經臨床診斷，證實患上阿茲海默症。

論文作者之一的宣武醫院神經內科主任醫師賈龍飛表示，該患者是目前已知最年輕的阿茲海默症病例，而該病例同時沒有攜帶已知與阿茲海默症有關聯的基因突變，屬非常罕見的情形。至於此前被診斷患上阿茲海默症的最年輕患者，年齡為21歲，並且都帶有一種基因病變。因此今次病例，令賈龍飛也一度對檢查結果存疑。

賈龍飛補充，大眾不需為此次罕見病例感到過份擔心，指出包括阿茲海默症等在內許多疾病，都與患者的身體條件、基因遺傳因素，以及生活方式等多共同作用有關：

實際上記憶和很多因素有關，絕大多數人「忘事」往往是功能性的，並不是大腦真的出了甚麼問題。對於大多數人來說，選擇良好的生活習慣，規律作息就足夠了。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣