【死去活來】港男分手後揚言「今生不愛別人」 1個月後已極速另結新歡

▲ 《原諒他77次》劇照。

新春聚舊期間，我與閨密聊起一位男性朋友的新戀情。事緣一向愛得轟烈的朋友，聖誕前夕甩拖後要生要死，大呼「無咗佢唔得」、「今生不愛別人」。誰知聖誕至農曆新年短短一個月，他已極速另結新歡。

我與閨密邊看其Ig的嘴嘴甜蜜照，我不禁慨嘆道︰「一個月前仲死去活來喎，咁快就放低晒啦？」閨密說︰「唉！男人就係咁，愛你嘅時候咪『死去活來』囉，唔愛你時就想你『死去』！」

愛情金句也，但說來一點也不稀奇。回想起身邊不少朋友，不論男女，分手、離婚、甚至配偶離世後，都會呼天搶地，說很難再愛別人、終身不嫁娶云云。誰知過了一段短時間，當事人在社交媒體上曬出新歡相片，宣布又再被私有化。從前的我覺得很難接受，感慨很多人講一套，做一套。特別是男士，身體某部分最誠實，情情愛愛就是殘酷地有着它的時效性，「死去活來」去到某個時間點便會失效，前度即使「死去」也不管。

但當現在的我檢視過去時，發現17歲初戀被甩後，也哭得「死去活來」，茶飯不思，同樣過了某個時間點後再出發，只是當年花了3年治療情傷。

「死去活來」時間的長短也沒有準則，有些人甩拖後把對方所有東西棄掉，立時重新出發，但想忘記的偏偏刻骨銘心。我卻認清自己不是電腦，按一個「Delete」掣把所有人和事忘記得一乾二淨，而是承認每段感情都是記憶的一部分。與其刪不掉，不如把它放進心坎信封內，然後起行，不再「死去活來」，亦不刻意管對方是否「死去」，一切隨心隨緣。

說回愛情時效性，我信世上有一萬年，但絕無僅有。與其說是殘酷，不如說是現實，最重要是對得起自己對得人。

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原文刊於《晴報》，原題為死去活來Vs死去