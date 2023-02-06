【開心速遞】宋宛穎演《愛回家》與朱Ling成CP　Sabrina出身自選美世家勁威水【有片】

▲ 宋宛穎（Sabrina）殺入《愛‧回家之開心速遞》。

在昨晚（2月5日）元宵節播出的一集TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》，有美女角色Tiffany登場，更與朱凌凌（吳偉豪飾）有咀嘴場面，那人就是奪2021年度香港小姐冠軍而入行的宋宛穎（Sabrina）！

身為中葡混血兒的Sabrina加入《開心速遞》大家庭後，劇集中的美女排名將掀起一番「鬥爭」了！

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首演劇集

現年23歲的宋宛穎，自當選港姐後，以司儀、主持工作為主，是次正是她首次參與劇集演出。她能夠在入行不足兩年，便可參演處境劇，對她在演技上是好好的訓練之外，也是有助她可極速「入屋」，足見TVB是集中火力捧她呢！

Sabrina在昨日已於Instagram限時動態中預告，她寫道：「hello this is Tiffany 多多指教 #愛回家之開心速遞 」。

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與朱Ling咀嘴

昨晚的一集《開心速遞》名為《月色下的燈影》，劇情講到Candy（葉蒨文飾）以為朱凌凌（吳偉豪飾）要向她送上手鐲，但原來朱凌凌是把手鐲送予《揸流灘》的美術指導Tiffany（宋宛穎飾），以向對方回禮。

身為導演的朱凌凌早已對Tiffany有興趣，藉為Candy修理錶帶增加聊天的機會，他更打算向Tiffany表白。當朱凌凌、Tiffany在討論劇本時，男方就主動吻向對方。

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對於Tiffany一角的加入，網民各有意見：「一集就一齊咗，劇情會唔會草率咗」、「Tiffany唔比朱Ling咀第二次，會唔會係留有伏線？」、「Tiffany勁師奶」、「有無人覺得Tiffany同朱Ling其實都幾襯」。

▲ Tiffany、朱Ling咀嘴！（影片截圖）

被稱Do姐接班人

Sabrina加入TVB後，先後主持《萬千星輝賀台慶》、《新春開運王》、《北京冬奧》、《萬眾同心公益金》、《明愛暖萬心》。由於她擔任不少大騷的司儀，再加上鄭裕玲（Dodo姐）已離巢，有指TVB把她視之為「Do姐接班人」。

而Sabrina亮眼的表現都令觀眾大讚，就連曾與Sabrina 合作拍《新春開運王》節目的薛家燕都讚其做主持表現甚佳，被睇好為新一代生力軍司儀。

Sabrina得到愈來愈多工作機會，除了加入《開心速遞》外，也曾北上3個月參與在東方衛視播出的真人騷《加油！小店》，似乎TVB為Sabrina在內地市場鋪路，令她能讓內地的觀眾認識。

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選美世家出身

Sabrina於單親家庭成長，從小隨母親生活。出身自「選美世家」的她，母親文寶雪是90年澳門小姐亞軍，此外文寶雪的堂家姐文雪兒是同屆澳門小姐冠軍。Sabrina外婆曾大爆家族威水史：「好多年前，我的堂家姐是加拿大小姐及三藩市小姐。」

她從小受家人悉心栽培，6歲起習舞，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。她也曾於薛家燕開設的藝術培訓中心學跳舞，曾經參與《歡樂滿東華》、《TVB兒童節之天才大匯演》的演出。

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