【全面通關】議員午夜率先過關嘆宵夜　江玉歡：守得雲開見月明

▲ 立法會議員江玉歡與吳傑莊，率先在午夜12時從落馬洲過關，品嚐宵夜後再回港。（Facebook 江玉歡 Doreen Kong）

香港與內地由今日（6日）全面通關。立法會議員江玉歡與吳傑莊，率先在午夜12時從落馬洲過關，品嚐宵夜後再回港。

江玉歡表示，疫情3年，終究「守得雲開見月明」，相信全面通關能為本港經濟注入更多活水，帶來正面刺激作用，本地旅遊、零售、酒店、交通等各領域將迎來快速復甦的曙光，令香港經濟滿血復活。她續稱，全面通關也將激活香港「內通外聯」的角色，加速香港與內地的經濟融合和民心相通，共同期待香港這一動感之都真正「動」起來、「活」起來。

江玉歡為第一時間感受通關喜悅，亦與吳傑莊在午夜12時後從落馬洲過關。她指在在11時半左右到香港關口時，見到大概10多架車正在等候過關。而她在過關時，亦遇到落馬洲關口的江隊長，熱烈歡迎他們「回家」。而在深圳吃過宵夜後，2人亦乘車回港，江玉歡形容整個過程順利，完全感受到內地同胞對他們的熱情和期待。

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記者：黃穎津