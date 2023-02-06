【視力危機】22歲男大生吃麻辣鍋隔日眼前一片黑　醫生揭患眼中風：超過1個時間無得救

▲ 22歲台灣男大生吃麻辣鍋，隔日眼前一片黑揭患眼中風，醫生：超過1個時間無得救。

要愛護眼睛，除了避免過度用眼外，飲食也可致視力出問題。台灣一名22歲的男大學生和朋友一起去吃麻辣鍋，隔天上課時發現黑板看得清楚，但低頭寫筆記時眼前竟一片黑。醫生檢查後發現，男子右眼上方出血，揭患「眼中風」。

資深護理師陳麗華在台灣節目《健康2.0》分享，早前有一名22歲的男大學生考完期末考，於是和朋友吃麻辣鍋慶祝。此前他爲了期末考熬夜，壓力大，吃麻辣鍋當時只感覺臉紅、脖子青筋暴露。未料隔天他去上課時，原本抬頭看黑板上的内容還看得見，一低頭寫筆記，眼前竟出現一片黑。這名男大學生出於擔憂，於是趕緊就醫，做完一系列檢查發現，他的右眼上方出血「眼中風」。

中國醫藥大學眼科主任陳瑩山也坦言，近期研究亦發現眼中風比例愈來愈高，無論是眼睛血管塞住或出血，都是眼中風。陳瑩山醫生解釋，眼睛血管有個特色是會沿著眼球壁走，眼球壁則是受到玻璃體壓迫。血管分成動脈、靜脈，當動脈壓在靜脈上時，因為靜脈的肌肉層很薄，就會導致血溢出，旁邊的視網膜細胞也因此被蓋住，才會出現眼前一塊黑的情況。但陳醫生也說到，因為人的眼睛有兩顆，在看東西時，會相互輔助，也可能會出現某邊出問題時，在另一邊的幫助下不容易察覺有異常狀況。

陳醫生又補充，通常救援黃金時間指的是「動脈血栓」，若出現動脈管徑變細，血不容易流過，或有些東西跑進眼睛血管時，就可能導致栓塞。因此眼中風有兩個可能原因，一個是在地栓塞、一個則是外來栓塞。她說明，黃金時間基本上是3小時內馬上處理，最多是6至8個小時，超過這段時間「細胞就沒得救了。」

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香港眼科醫學院前院長周伯展早前接受TOPick訪問時表示，「眼中風」的主要成因是本來患者眼部的血管受傷，或血液中有血塊、過稀等情況，甚至部分患者本身患有心臟病或糖尿病等長期病患，令血管薄弱、收窄或發炎，結果導致其視網膜或視覺神經的血管栓塞或「爆血管」，形成「眼中風」，一些會增加眼內壓力的活動如倒頭瑜珈、便秘時大力憋氣排便，都會增加患病風險。

延誤診治嚴重會永久失明

他續指，眼中風在香港並不常見，但在眼科中被視為急症，醫生在確診病人為眼中風後，會第一時間替病人檢查成因及進行相應的治療。患上眼中風的患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等等的後遺症。

他補充指，眼中風的症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，其中最常見為「黑矇症」，即短暫性視力模糊或失明，但視力會在半小時內恢復，「黑矇症」更有可能為腦中風的預兆，所以他提醒市民，若出現黑矇症或類似症狀，應及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣