【蘇施黃患癌】蘇施黃完成所有化療打牌慶祝　自揭第二次化療最辛苦暴瘦十磅

▲ 蘇施黃完成所有化療！

前商台主持蘇施黃在去年10月自揭患上大腸癌第三期，向來樂觀的她沒有怨天尤人，反而更積極面對自己的病，而且，她不時在自家YouTube頻道分享化療過程。

近日，阿蘇在其YouTube頻道透露最後一次入院接受化療打針，歷時5個月，終於完成所有療程。

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分享化療經過

片中阿蘇身在醫院，她分享當中化療經歷，更指第二次化療最為辛苦：「第一次OK冇乜嘢，但第二次就最慘，入醫院住咗7日，屙嘔咗11日，入院前134磅，出院124磅，金小姐（金燕玲）都驚。幸好最終出院後體重回升，現有132磅。」

因為經歷過屙嘔化療副作用後，在接受第三次療程時，阿蘇停口服藥後，繼續吃止嘔藥，誰知卻出現其他副作用。

阿蘇說：「做完第3次化療後，皮膚很乾，醫生之前都有對我說會影響到皮膚很敏感，隻腳摸落去『嚡烚烚』好似打十字格，好核突。」

▲ 阿蘇分享化療經過。

從朋友學懂心態面對癌魔 出院打牌慶祝

阿蘇續說以前有位朋友曾歷八次患上癌病，從其身上令她學懂如何面對病魔：「從來冇聽佢唉過半句，面上亦唔見佢忟憎，佢每次做完化療好番啲會煮吓嘢食，叫我哋上去食，呢啲態度要學，我成日話，你覺得自己病就係病，你覺得自己冇嘢就係冇嘢，呢樣要記住。我好似朋友咁，好啲會煮吓嘢，又去打乒乓波。」

出院後，阿蘇趁着新年相約好友齊齊打牌慶祝食飯，最後她更晒出吃最後一粒口服化療藥，見她心情高興，更祝大家新年快樂，身體健康！

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