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【感冒危機】20歲少女感冒致敗血症　四肢壞死需全切除

醫生診症室 13:49 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

20歲少女感冒致敗血症，四肢壞死需全切除。

感冒原來可以引發截肢危機！台灣有整形外科醫生分享難忘個案，指曾有一名20歲的年青少女，因感冒，還有心臟衰竭，被送往醫院後，因為情況緊急，醫生們需要馬上為她進行人工心肺手術，並施打強心藥物，惟最終仍未能阻止到四肢壞死。為了避免敗血症奪去少女的生命，醫生無奈地將她四肢進行截肢手術。

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整形外科醫師陳志軒在電視節目《57健康同學會》指「那個畫面我到現在都還記得」，而且留下頗大的心理陰影。他指其實眾醫生們起初於手術室時已努力嘗試讓女事主情況好轉，不過眼見末端手腳卻開始漸漸發黑，而且四肢已有壞死現象，敗血症亦開始出現。

為怕情況繼續惡化，陳志軒決定為她施展進行四肢截肢手術；由於時間十分迫切，避免女病患手術中途出現「血壓太低」的情況，院方更出動兩、三組人馬。過程中，由於畫面相當嚇人，有護理師看不下去，跑出手術室；陳志軒事後亦表示，太難過了，並表示自己再也不要做截肢手術了。

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敗血症

香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

幼兒與長者都是高危一群

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

  • 敗血病10大表徵
  • 軟弱無力
  • 神智不清
  • 感到非常不適
  • 失去食慾
  • 發燒、發冷
  • 口乾
  • 呼吸困難
  • 心跳加速
  • 頭暈及血壓低
  • 小便次數下降

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責任編輯：羅嘉欣

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