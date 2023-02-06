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【給十九歲的我】張婉婷新作呈現師妹過去的自己　英華女生回顧當年談感受

娛樂 13:41 2023/02/06

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《給十九歲的我》受訪女生分享感受。

港產片《給十九歲的我》早前於英華女學校舉行誓師大會，導演張婉婷和片中女生「雀仔」倫凱頤、「阿佘」佘麗薇、「Madam」羅曉淳、馬燕茹、「Head Prefect」陳可兒（Shirley）齊齊現身，聯同一眾幕後工作人員聚首跟大家分享。

幾位英華女生難得聚首，一起回顧當年及大談感受。

【給十九歲的我】見證英華師妹成長　張婉婷：這十年也是香港重要的十年

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沒法預料

馬燕茹對於在大銀幕上看見自己覺得很神奇，「很不慣自己在銀幕上的出現，自己看着自己的感覺很奇怪。（這十年發生很多預計不到的事？）十年後現在發生的事都沒法預計。」

雀仔認同謂：「對啊，沒有人會預想到事情會變得這樣盛大。」

Shirley選擇接納

Shirley回想過去：「我都是在做自己，就如以前跟Madam所謂的不和，甚至和Britney的故事，是真實的。在反映不論是那時的自己還是現在的自己，我都會用回一樣的Approach，會選擇去接納它。」

她覺得：「社會上就是需要有不同的性格、不同背景的人存在，才令這個社會變得更加完整。就算我們回想，即使是我跟Madam不和，其實純粹是源於我們的處事手法，甚至是我們本身一向的性格，各方面有點不同而已。」

她感慨道：「現在回想轉頭，都很慶幸當初有這樣的經歷，是因為有那個時候，才會反思自己的問題在哪，我覺得是幫助我成長的一部分。」

【給十九歲的我】英華女學校師生為紀錄片誓師　導演張婉婷：冇諗過咁多人支持

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馬燕茹念舊物

馬燕茹感恩拍了這套戲，「我曾經搬過屋，在戲中看回自己舊屋的模樣，看見時會很掛念，看見一些舊事物和舊人物，會發現原來這些都被人紀錄在一套電影內。可能外人看畢後不會知道，但我會有點感觸，或是跟同學的一些片段，漸漸成長後便忘記了，但原來都有被紀錄低，是令我覺得這套電影在我心目中有價值的原因。」

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Madam預料失私隱

現為一名中學老師的Madam坦言有想過是否要再追夢，並希望不忘初心。她直言喜歡這部電影，「看回自己有時會感到尷尬，因為很大頭，身型亦很龐大，但現在好多了。」

被問到會否覺得失去了私隱？

Madam認為：「已預料到並有心理準備，就連外界反應都已有心理準備，和我預設的一模一樣。不止是我，例如Jenny是運動員，都預料到會有這件事。相比以前，我覺得我會更容易去面對這個世界。」

（《給十九歲的我》劇照）

曾不想影片出街

原來Madam在影片推出前曾經很介意，「我當時不太贊成出，預料自己一定被人罵，覺得有點接受不到或面對不到這件事。起初我經常叫她們不要讓我看（影片），叫她們將我所有的鏡頭都剪去，當時我無法面對這種狀況。如果你知道網絡的狀況，很多人會批判我，給了很多評價指Madam是壞人。」

她續說：「後來，或者已看化了，大家的看法不同，沒有誰對誰錯，如果被認定是衰人，也不要緊，我可以讓人看見我能成為好人。」

不否定過去

現在的Madam已不再介意，「因為這正是我，這是我的個人歷史，我不能否定它，這已經發生了並顯示了我的價值，任由大家去繼續批判，那是他們的意見，就此接受了。如果別人認為我是一個壞人，我會去做一個好人，讓他們知道他們看錯了。」

回望過去的自己，她覺得有點不捨得，「差不多每句也得罪人，我都是後來才發現自己原來這樣得罪人，曾以為是很正常。以前說話比較直接、率直，沒有太多經過思考，現在說話前可能都需要先思考一下，怕會得罪人或令人覺得自己不好。」

她羨慕以前的自己說話比較單純，「不用每次說話前要兜一大個圈，去想說這個說話會有任何反應。」

記者：梁樂欣

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