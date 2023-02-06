【皮膚問題】日曬瘡易誤當濕疹　中醫師揭4大發病特點與形態

▲ 多形性日光疹易誤當濕疹，李浩然中醫師揭4大發病特點與形態。

許多皮膚病的症狀相似，必須要好好辨清才能「藥到病除」。「多形性日光疹」是一種慢性光感皮膚疾病，主要好發於中青年女性身上。然而由於與濕疹的發病外貌相似，故不少人也會誤當為濕疹。李浩然中醫師指由於兩者的發病機理不同，必須要好好鑑別。

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日前，李浩然中醫師於其個人社交平台上以「圖中的都不是暗瘡，不是毛囊炎，不是濕疹」為題發文，分享有關多形性日光疹。

李醫師指出，多形性日光疹（Polymorphous Light Eruption）又名「日曬瘡」，是一種慢性光感性皮膚疾病。然而，多形性日光疹主要會中青年的女性身上病發，並主要會出現於面部及頸部，也會出現於肩膀及手臂之上，需要視乎接觸陽光的部位。

多形性日光疹的患者除了皮膚會出現潮紅為主要症狀外，李醫師更指患者的皮膚及後更可能會出現紅斑，也可能會同時出現丘疹、脫皮、腫脹以及水疱等。

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李醫師續指，患者病發時，局部皮膚會有明顯灼熱感以及痕癢，更會伴隨著疼痛。而以上症狀則會在暴曬後的數小時出現，處理不當的話，症狀更會持續數天或是更長，所以務別當心處理。

李醫師提醒指，此病與濕疹及毛囊炎等皮膚病相似，可是發病機理並不一樣，診症時必須要好好細心留意。

多形性日光疹的發病特點

患者主要為中青年女性，多在春夏季開始發病，於秋冬則會自然痊癒。皮疹呈多形性，常見出現於患者的面部、額頭以及肩頸之上。

4大皮疹形態

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李醫師最後提醒，於中醫角度，此病的源頭為身體感受陽光熱毒之邪所致，乃是「熱邪內熾」，「肌膚蘊毒」等的外在體徵。中醫針對此病一般會採用清熱解毒，「涼血透邪」的方法治療，如建議飲用黃連解毒湯等。

▲ 李浩然中醫師。

文章獲「李浩然中醫師」授權轉載，原文見此。

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責任編輯：陳欣潼