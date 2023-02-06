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【謀殺店員】涉偷啤酒後踢死便利店店員　巴漢謀殺罪成囚終身

社會 11:44 2023/02/06

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涉偷啤酒後踢死便利店店員，巴漢謀殺罪成囚終身。（資料圖片）

30歲巴基斯坦裔男子涉於2019年，在元朗1間便利店偷取2罐啤酒後逃走，61歲兼職店員追截，女途人目擊店員在地上遭巴漢用腳踢向頭部致出血，店員昏迷兩天後不治。涉案巴漢否認謀殺罪，早前經審訊後被裁定謀殺罪成，今(6日)於高等法院依例被判囚終身。
 
被告Javed Iqbal ISLAM（現年30歲），為香港居民，控罪指他於2019年12月30日，在香港謀殺男子鄧忠強（61歲）。

法官判刑時引述案情指，根據現場閉路電視片段顯示，2019年12月28日晚上9時後，被告到元朗擊壤路1間7-11便利店偷走2罐啤酒後逃走，死者追截期間跌倒，站起來後被告踢向死者致其再倒地，復踢向死者5至6次，被告其後與女友會合及送其回家，死者頭部嚴重受傷，同月30日死亡。

被告被捕後與警方進行錄影會面，法官指被告於首兩次會面均說謊，直至第3次會面時才召認偷啤酒一事，但否認有意殺害死者，強調是意外。
 
被告警誡下稱當天與女友喝酒後酒醉，女友續要求飲酒，被告因沒有錢而到便利店偷啤酒，離開時有人拍他肩膊，被告遂逃跑。及後死者以粗言辱罵，並揚言要打死被告，被告稱死者先出手，他因驚怕及失控下才踢向對方2次，強調沒有意圖傷害死者。

法官指被告時28歲，曾有襲擊致他人身體嚴重受傷刑事紀錄，被判囚3周，被告就本案沒有求情陳詞。法官指根據法例就謀殺判囚終身，基於被告須囚終身，就盜竊罪判處罰款亦沒有意義，遂無條件撤銷控罪，判囚終身。

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記者：林育慧

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