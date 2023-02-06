【棄老移民】移民後棄母不養留兄弟姊妹照顧　不孝子被怒批︰唔出錢又唔出力

▲ 有人移民後棄母不養，留兄弟姊妹照顧被批不孝。

移民潮下引發不少家庭問題，有家長帶著子女離開，卻遺下年老父母失去依靠。台灣一名網民分享鄰居的事，這個家庭有子女移民後對母親不聞不問，留下的兄弟姊妹只能擔起長期照顧的責任，而移民子女則被指為不孝，離去後對老人家既不出錢也不出力。

家人直斥不孝

該名網民於網上討論區PTT探討「移民就是不孝？」的議題，他發帖表示，最近有鄰居在辦喪事，他聽到家屬爭吵起來。有家屬指責︰

你年輕就移民去美國，除幾年回台一次，媽媽的長照（長期照顧）都我在弄，不出錢也不出力。

他批評對方現在一直哭又怎麼樣，雙方都是離世老婦的子女，被抨擊移民的子女稱自己也是媽媽的孩子，認為「你講這話太不厚道」。可是其兄弟姊妹沒有退讓，直斥他「你真的不孝」。網民因此問及，大家對因移民而沒顧及長輩晚年生活，被指為不孝的想法。

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網民︰不出力也該出錢

網民對此議論紛紛，幾乎一面倒指出，移民而不顧父母的那一方確實不孝，表示「在國外不出力也該出錢」、「你移民就不用照顧老家了嗎？」、「沒出錢就閉嘴吧」、「移民就出錢，不然沒資格吵」。

另一方面，有網民覺得那位移民子女為喪事而哭，只是「貓哭老鼠假慈悲」，實際上另有所圖。網民留言，「活著不聞不問，死了哭著拿錢」、「不出力，不出錢，死了來分財產」、「遺產還是要搶」。此外，有網民指出父母最愛的子女「通常也是住得最遠」，而父母愈疼愛的孩子通常也愈不孝。

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責任編輯︰王明芳