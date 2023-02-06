【給十九歲的我】張婉婷向阿聆親口致歉　「你開心返啲啦，我哋宜家唔做啦」

▲ 紀錄片《給十九歲的我》。

紀錄片《給十九歲的我》成為近日城中熱話，但卻因片中參演女生接連表明不同意《給十九歲的我》以任何形式進行公開放映引起爭議，導演張婉婷終在昨日（5日）宣布電影由今日（6日）起暫停公映。張婉婷今日在電台節目上，親口向曾多次表明不願意影片公映的參演女生阿聆致歉：「我對於佢嘅困擾，真係對唔住。阿聆你開心返啲啦，我哋宜加唔做啦。」

張婉婷：我以為我哋好friend

張婉婷在電台節目指，近日風波無非是要從「法、理、情」三方面審視，她認為不能「用法嚟撻啲女仔」，但坦言她在「情」上做得不足夠，以致為參演女生帶來困擾。她表示：「女仔憂鬱就一定係我哋做得唔足夠。」

張婉婷又稱對事件感到愕然，指以為與女生們相識10年，「我以為我哋好friend」，彼此之間有一定情誼。對事件發展到如此地步，她認為雙方在理解上或存在偏差。

張婉婷指包場放映好評如潮 誤以為阿聆已解開心結

張婉婷疏理事件經過，指在女生中五、中六時，曾向她們提起有發行商對電影興趣，希望「公開放映」。當時所有人都在場，張婉婷亦曾表示如果有人表示「唔想拍」可以離去，最終所有人都留下，張婉婷則理解為其他留下的女生已接受電影將會發行。

而在影片完成剪輯，並於校內籌款活動內放映後，主角之一阿聆則表示不希望影片公開放映，但可以包場、在電影節上映，不希望有太多觀眾。張婉婷指，學校因尊重阿聆的意願先進行包場放映，其後觀眾反應好評如潮：

無一個人覺得啲女仔有咩唔妥，個個都好可愛、好勇敢，好欣賞佢哋將自己的故事同大家分享。

有見及此，張婉婷認為電影可以進一步公映，而因2011年阿聆所簽署的通告已包括可將影片公映的條款，加上阿聆父親亦告知張婉婷，阿聆的情緒經已平復，而阿聆的父母和弟弟都有出席電影活動，故團隊亦以為阿聆已解開心結。

張婉婷向阿聆及李慧詩致歉

張婉婷向阿聆表示：

我對於佢受到的困擾，我非常之唔好意思，我對佢唔住。我希望我哋10年中間積落的情，佢仲記得，但我對於佢的困擾，真係對唔住。阿聆你開心返啲啦，我哋宜加唔做啦，你知唔知道啊？

至於李慧詩昨日亦發文指，從未有人告之她採訪將用於電影。張婉婷亦向李慧詩致歉，解釋當日的採訪是由名譽董事安排，亦已告之他採訪內容將用於一部學校的紀錄片，惟她亦坦言，因當時尚未作出將影片公映的決定，故亦未有告知李慧詩團隊。

對於《給十九歲的我》，張婉婷亦對它懷有深切的感情：

紀錄片就好似比咗個花園仔我，我喺裏面灌溉，好忙咁栽種，避免成日跌入黑洞。但宜家花園仔就遇到颶風，我宜家就去咗黑森林，喺度自己摸索緊。

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記者：黃穎津