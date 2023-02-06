【校長專欄】插班男生苦學英文考入港大圓夢 佛教正覺校長：孩子需要夢想

▲ 徐校長表示，孩子需要夢想。

春節期間，收到舊生方同學的來電。讓我暖心的，除了是他送來的新年祝福外，更是他一直對追逐夢想的堅持。

方同學是新來港學童。4年前他入讀本校，成績一般。每有同學問他奮鬥目標，他總會毫不猶疑回答「港大精算學系」。可是以他當時的英文水平而言，莫說港大，即使要入讀香港任何一所大學也只是癡人說夢，這目標根本遙不可及。當年的他，就是選擇了一條旁人並不看好的路。

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孩子需要有夢，人生的色彩，是繽紛？是蒼白？往往就取決於追尋夢想的態度。仍記得方同學初入讀時，他的英語能力連初中程度也未有，這肯定是他尋夢的絆腳石。多少次，他的英文科考測成績也令人嘆息，但挫折未有蠶食他尋夢的熱情，反而讓他更了解自己不足之處，成為突破困境的資糧。在老師悉心教導下，他克服了不少學習的障礙；在他努力堅持下，他的英文水平有明顯的提升。

事實證明，他的汗水和淚水不但沒有白流，反而為他調出斑斕的色彩。大學聯招放榜，方同學最終以優秀的成績跨進港大精算系的門檻，他那一刻的笑容，猶如綻放的煙花，至今我仍歷歷在目。

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夢想把困難變得容易，把不可能變成可能。再遙遠的夢，也是要一步一個腳印走過來的，慢不可怕，最怕的只是一直原地踏步。願每一個年輕人也能揮灑青春，點亮自己的夢想。

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